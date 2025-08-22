Cultura

VANG desafía a gigantes de la moda

La marca panameña de bolsos conquista el mercado nacional e internacional con diseños exclusivos y minimalistas

ML | La SquareVang Crocco es confeccionada con cuero italiano.
ML | Las Big Vang son bolsos de alta calidad sin logos visibles.
Zulema Emanuel
22 de agosto de 2025

Juan Vang, diseñador y co-creador de la marca panameña VANG, se ha propuesto revolucionar el mercado de los bolsos con una propuesta única y atemporal.

Junto a su socio panameño, Juan Carlos Monterrey, este diseñador colombiano decidió hace tres años que era el momento de demostrar que el talento latino podía competir en calidad con las grandes marcas europeas.

Así nació VANG, una marca de bolsos minimalistas, sin logos a la vista, que se distingue por su artesanía de alta calidad y su visión vanguardista.

Sus diseños, pensados para llevar solo lo esencial —teléfono, lentes y tarjetero—, buscan liberar a sus usuarios de lo superfluo, elevando cualquier atuendo con su estilo sofisticado. Una de las características más atractivas de la marca es su compromiso con la exclusividad: VANG adquiere las últimas hojas de cuero de alta gama, asegurando que cada pieza sea única e irrepetible, explicó su creador.

Además de sus tres modelos de bolsos: Big Vang, Square y Vórtice, la marca expandió su oferta con tarjeteros, diseñados para adaptarse a la creciente tendencia de una sociedad sin efectivo.

