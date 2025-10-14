A plantar bandera

La Selección mayor masculina de fútbol de Panamá buscará darle una nueva alegría a su afición, ahora en casa, luego de la victoria por la mínima ante El Salvador (1-0), el pasado viernes, cuando choque otra vez ante Surinam, en la cuarta jornada del Grupo A de la Fase Final de la Eliminatoria de Concacaf al Mundial FIFA 2026.

Luego de un insípido empate a cero, en la primera fecha de este grupo, los panameños reciben esta noche (8:00 p.m.) a Surinam, motivados y con ganas de escalar a lo más alto de la llave.

El encuentro será en el Estadio Rommel Fernández, que desde hace días cuenta con entradas agotadas.

Invictos y empatados a cinco unidades, el duelo de hoy podría inclinar la balanza a uno de los dos en sus aspiraciones de obtener el boleto directo al Mundial.

“El partido ideal sería ganar, jugar bien, dominar y golear... sería ya rematar la faena. Pero lo más importante es que los jugadores disfruten el partido y mantengan la concentración. Lo que buscamos es ganar, y las posibilidades de hacerlo siempre son mayores cuando jugamos bien”, indicó ayer Thomas Christiansen, DT de Panamá.

También hoy (9:00 p.m.), El Salvador se mide de local ante Guatemala. Los salvadoreños son terceros de grupo con 3 puntos, mientras los guatemaltecos son cuartos, con 2 unidades.