Después de varios meses fuera de competencias, por un tema de salud, el triatleta Oliver Batista (OB), reconoce que tiene un “amor-odio” con esa disciplina, pero poco a poco está regresando y asegura que va con todo para dar su mejor versión deportiva. Metro Libre (ML) contactó al joven, donde revela sus deseos y sus retos.

ML: ¿Cómo definirías tu accionar deportivo reciente? OB: “Desde 2023, me consolidé entre los mejores de Centroamérica en mi categoría, superando mis propias expectativas. Pero, en el 2024, un problema de salud me alejó de las competencias por un poco más de ocho meses. Llegué a cuestionarme si valía la pena tan siquiera regresar. Fue una lucha interna difícil, llena de dudas y desánimo, pero el consejo y apoyo de mis padres, mis hermanos, mis coaches y amigos me ayudaron a retomar. Y no miento, al principio volví sin mucho ánimo y poco convencido, pero algo en mí, que fue la pasión por el triatlón, negaba dejarme renunciar”.

ML: ¿Estás recuperando tu mejor forma?

OB: “Mi punto de inflexión llegaría en los clasificatorios en Cuba, hace pocas semanas [a mediados de febrero], para los II Juegos Panamericanos Junior en Asunción [Paraguay, del 9 al 23 de agosto 2025], donde logré obtener un cupo para Panamá. Ahora, mi enfoque está en prepararme al máximo para estar en mi mejor nivel y espero ser seleccionado para representar bien al país y buscar hacer historia en esos juegos”.

ML: ¿Por qué dedicarse al triatlón? OB: “Es una disciplina que ha empezado a ganar popularidad hace relativamente poco y aunque sigue siendo menos conocido, tiene un gran potencial. Es clave valorar lo que tenemos y apoyar”.

ML: ¿Cuál modalidad del triatlón considera le va mejor? OB: “De las tres, me siento más especialista en la natación. Siempre se me ha dado con facilidad y me siento más fuerte allí”.

ML: ¿Qué planes deportivos tienes? OB: “A parte de los Panamericanos Junior, seguiré buscando mi mejor forma para clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Y avanzar para cumplir mi gran meta: llegar a las Olimpiadas de Los Ángeles 2028. Pero, para eso hay que soñar en grande y creérselo”.