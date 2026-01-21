Alcaraz remonta tras un duro comienzo y pasa a tercera ronda del Abierto de Australia

El seis veces ganador de Grand Slam Carlos Alcaraz fue puesto a prueba por el veterano alemán Yannick Hanfmann este miércoles, antes de finalmente derrotarlo y asegurarse su lugar en la tercera ronda del Abierto de Australia.

El español, de 22 años, se impuso por 7-6 (7/4), 6-3 y 6-2 en la Rod Laver Arena y se enfrentará al francés Corentin Moutet o al estadounidense Michael Zheng.

Sin embargo, al principio le costó mucho trabajo imponerse a un jugador 12 años mayor que él y que nunca ha ganado un título en su carrera.

"Sabía que iba a jugar muy bien. Conozco su nivel, ya he jugado contra él varias veces", dijo el número uno del mundo, que aspira a convertirse en el hombre más joven en completar los cuatro torneos de Grand Slam.

Hasta ahora, las pistas duras de Melbourne Park han sido su némesis, ya que no ha pasado de cuartos de final en sus cuatro visitas a Australia.

El año pasado cayó en esa fase ante Novak Djokovic y el año anterior ante Alexander Zverev.

"Estoy muy, muy contento de haber superado un primer set realmente difícil y luego empecé a sentirme un poco mejor en la cancha", dijo.

Hanfmann nunca había pasado de la segunda ronda en sus 16 participaciones anteriores en Grand Slam, pero empezó bien, aunque luego sufrió una remontada del español.

El alemán resultó agotado y necesitó un tiempo muerto médico para que le atendieran el hombro izquierdo en el descanso.

Continuó valientemente, pero Alcaraz, que ganó ocho títulos la temporada pasada, consiguió un quiebre para ponerse 3-1 arriba y no cometió ningún error en su carrera hacia la meta.