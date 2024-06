Alcaraz se mete en cuartos de Roland Garros con cómodo triunfo ante Auger-Aliassime

El tenista español Carlos Alcaraz (N.3) se clasificó para los cuartos de final de Roland Garros tras imponerse este domingo en la pista Philippe Chatrier al canadiense Felix Auger-Aliassime (N.21) en tres sets, por un cómodo 6-3, 6-3 y 6-1.

De esta manera, el joven murciano de 21 años se mete por tercera vez consecutiva en los cuartos de final de la gran cita de la temporada de tierra batida.

"Hay que valorar que unos cuartos de final en Grand Slam es un muy buen resultado pero aquí, si pensamos que es sólamente un buen resultado, estaríamos siendo mediocres, siempre queremos más", comentó el murciano en rueda de prensa.

El año pasado, Alcaraz alcanzó las semifinales, donde perdió con el serbio Novak Djokovic, posterior campeón de la prueba.

"Nosotros buscamos ganar el torneo: lo que no sea ganar el torneo, es un sabor agridulce", añadió.

Alcaraz se mostró muy sólido con su juego, jugó su mejor tenis en lo que va de torneo y desarboló al canadiense con 34 golpes ganadores en un partido que duró dos horas y 20 minutos.

"Conforme van pasando las rondas, cada vez me voy encontrando más cómodo con el nivel de mi derecha. Como todos los jugadores, una vez van pasando las rondas te vas encontrando cada vez mejor y más a gusto en pista, con un nivel bastante bueno", dijo sobre su evolución en el torneo.

Auger-Aliassime también pareció por momentos mermado físicamente y en el segundo set, con 3-2 abajo en el marcador, fue atendido por el fisioterapeuta por unas molestias en el muslo izquierdo.

Alcaraz, exnúmero 1 mundial y ganador ya de dos torneos del Grand Slam, se enfrentará con el griego Stefanos Tsitsipas por una plaza en semifinales, al que derrotó en las cinco ocasiones en las que chocaron previamente, incluido en cuartos de final de Roland Garros el año pasado, en tres sets, por 6-2, 6-1 y 7-6 (7/5).

"Todavía no me ha ganado en los partidos que hemos jugado, los he ganado todos. No quiere decir que tenga que jugar al 50%, pero sé qué tengo que hacer tácticamente", dijo sobre el griego, de quien dijo tener la "clave" para ganarlo.