Cámara de Comercio llama a priorizar empleo y educación para el desarrollo del país

Al cierre del año, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reiteró su llamado a mirar el futuro con responsabilidad, destacando el empleo y la educación como pilares fundamentales para el desarrollo económico y social del país.

El presidente del gremio, Juan Arias, señaló que Panamá enfrenta retos importantes, pero cuenta con una fortaleza clave: su gente. Resaltó el compromiso de los trabajadores, emprendedores y empresas que, aun en contextos complejos, continúan apostando por el país y generando oportunidades.

Arias subrayó que el empleo debe mantenerse como una prioridad nacional, al considerarlo la base del bienestar de las familias, la estabilidad social y el crecimiento sostenible. Indicó que no se trata únicamente de estadísticas, sino de crear oportunidades reales que permitan a los panameños avanzar con dignidad.

El dirigente empresarial también enfatizó que la generación de empleo debe ir acompañada de una educación de calidad, alineada a las necesidades del mercado laboral. Según la Cámara, es fundamental fortalecer la formación técnica y profesional para preparar a los jóvenes y trabajadores frente a un entorno económico en constante cambio.

Durante su mensaje, la Cámara reiteró la importancia del diálogo y la construcción de consensos entre el Gobierno, el sector privado, los trabajadores y la sociedad, señalando que el país avanza cuando se prioriza el interés nacional por encima de las diferencias.

Finalmente, el gremio renovó su compromiso de promover la empresa responsable, el empleo formal y una educación que impulse el desarrollo con equidad, confiando en la capacidad de Panamá para crecer y generar más oportunidades para todos.