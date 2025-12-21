Ulloa llama a vivir una Navidad de reconciliación y compromiso social

Nacionales

21 de diciembre de 2025

En su mensaje con motivo del cuarto domingo de Adviento, el arzobispo metropolitano de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, hizo un llamado a vivir una Navidad auténtica, centrada en la reconciliación familiar, la justicia social y el compromiso con los más vulnerables del país.

Durante su reflexión final, Ulloa señaló que la Navidad no debe limitarse a celebraciones externas o tradiciones repetidas, sino convertirse en un encuentro transformador que sane heridas personales, familiares y sociales. Indicó que el reencuentro navideño debe ir más allá de compartir una mesa y convertirse en una oportunidad para reconstruir vínculos, perdonar y tender puentes, incluso en medio de la nostalgia y la ausencia de seres queridos.

El obispo también subrayó que esta celebración interpela a la nación en su conjunto, advirtiendo que no es coherente acoger al Príncipe de la Paz y permanecer indiferentes ante la injusticia, la violencia, la exclusión y la corrupción. Afirmó que la paz que trae Cristo debe traducirse en acciones concretas que transformen la vida personal, social y nacional.

Ulloa exhortó a que el nacimiento de Jesucristo despierte la conciencia colectiva y motive a asumir responsabilidades reales, recordando que la dignidad humana es inviolable y se reconoce especialmente en los pobres, excluidos, enfermos, adultos mayores, migrantes y personas privadas de libertad.

Finalmente, el arzobispo instó a pasar del pesebre a la vida cotidiana, defendiendo la vida desde su concepción hasta su fin natural, promoviendo la educación en valores, rechazando toda forma de corrupción y trabajando por una sociedad con oportunidades reales, equidad y respeto. Reiteró que la Navidad verdadera compromete a construir un país donde nadie sea descartado y donde prevalezcan la dignidad y la esperanza.

