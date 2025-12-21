Panameña se corona campeona en torneo regional de ajedrez

La ajedrecista panameña Ashley Castillo se coronó campeona en la categoría Sub 18 Absoluto durante el XX Festival Centroamericano y del Caribe de la Juventud, celebrado del 14 al 21 de diciembre en Puerto Rico.

Castillo destacó en una competencia que reunió a 24 participantes de la región, siendo además la única mujer en la categoría, en la que compitió frente a ajedrecistas varones, logrando imponerse con un desempeño sobresaliente.

El triunfo de la joven panameña representa un importante logro para el ajedrez nacional y reafirma el talento emergente del país en competencias internacionales, consolidando a Panamá en el escenario regional de este deporte.