Álex Márquez se perderá las carreras de MotoGP de Italia y Hungría

El español Álex Márquez se perderá las próximas dos carreras de MotoGP tras sufrir dos fracturas en el Gran Premio de Cataluña el pasado fin de semana, informó este jueves su equipo Gresini Racing.

"Álex Márquez se perderá los Grandes Premios de Mugello y Balaton", afirmó Gresini en sus redes sociales, mostrando una foto del piloto sonriente con el brazo derecho en cabestrillo y un collarín.

El piloto español no podrá estar en el GP de Italia, que se celebra del 29 al 31 de mayo, y tampoco podrá correr en el de Hungría, del 5 al 7 de junio.

Habría que esperar al menos hasta el Gran Premio de la República Checa del 19 al 21 de junio para volver a ver al menor de los Márquez, aunque todo debería depender de su evolución.

Álex Márquez sufrió una aparatosa caída en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP el pasado domingo, en la que se fracturó una vértebra y la clavícula derecha.

Cuando luchaba con Pedro Acosta (KTM) por hacerse con el liderato de la carrera, Márquez chocó por detrás con su compatriota, que sufrió un problema técnico y redujo bruscamente la velocidad en plena aceleración.

Álex Márquez sufrió una caída a alta velocidad y su moto dio varias vueltas de campana antes de caer hecha añicos sobre la pista, lo que provocó la interrupción de la carrera.

Márquez fue operado con éxito de la clavícula en la noche del domingo y se mantiene a la espera de una reevaluación de su fractura de la vértebra cervical C7.