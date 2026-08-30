Álex Palou, el niño que admiraba a Schumacher, se afianza en el olimpo de IndyCar

Con su cuarto título consecutivo, y quinto en total, Álex Palou se consolidó este domingo como uno de los gigantes de la historia en la serie IndyCar de Estados Unidos, donde es el gran pionero del automovilismo español.

Alejado de los focos de la Fórmula 1, el piloto catalán se ha labrado su propio camino en la máxima categoría estadounidense, en la que fue el primer español en ganar la corona en la temporada de 2021.

En 2025 fue también el primero en coronarse en las emblemáticas 500 Millas de Indianápolis, donde Fernando Alonso coleccionó fracasos en sus tres intentos (2017, 2019 y 2020).

Con su décimo lugar en la segunda carrera del día en el Gran Premio de Milwaukee, Palou aseguró una quinta corona de IndyCar con la que deja atrás en el palmarés al mítico corredor estadounidense Mario Andretti, al francés Sébastien Bourdais y al británico Dario Franchitti.

Bourdais era hasta ahora el único que había encadenado cuatro títulos seguidos, entre 2004 y 2007.

A sus 29 años a Palou solo lo superan las siete coronas que logró el estadounidense A.J. Foyt y las seis del neozelandés Scott Dixon.

"No sé qué decir, debo todo a este equipo", dijo la estrella del Chip Ganassi Racing.

"Es increíble, estoy muy orgulloso de este equipo, hoy no fue una buena carrera para nosotros, sufrimos pero yo solo pensaba en estar concentrado al frente y es fabuloso tener otro campeonato", agregó.

- Sin oportunidades en F1 -

El férreo dominio de Palou en la IndyCar se empieza a asemejar al que ejerció en la Fórmula 1 el alemán Michael Schumacher, el único ídolo de infancia del piloto catalán.

Nacido el 1 de abril de 1997 en Sant Antoni Vilamajor, un pueblo de unos 6.000 habitantes a 50 kilómetros de Barcelona, Palou se apasionó muy pronto por este deporte sin tener a ningún familiar vinculado con el motor.

Con apenas cinco años comenzó a rodar con karts y su talento pronto salió a relucir con varios títulos juveniles.

En 2013 se estrenó en los monoplaza en la Euroformula Open F3 y cuatro años después llegó a la serie Open Wheeler de Japón y la Super Fórmula, donde concluyó en el tercer lugar en 2019, siendo elegido el mejor novato del año.

Sus éxitos le abrieron las puertas en 2020 de la prestigiosa serie IndyCar siguiendo los pasos de Oriol Servià, el único de sus compatriotas que hasta ahora había logrado triunfos en la competencia.

- El pronóstico de Alonso -

El propio Fernando Alonso, tras competir con él en Indianápolis, pronosticó que Palou dominaría esta competición y se alegró de que los jóvenes pilotos de su país se decantaran por competencias importantes más allá de la F1.

El ascenso de Palou fue meteórico hasta erigirse como el segundo piloto más joven en ganar tres campeonatos con los de 2021, 2023 y 2024.

Su prestigio en Estados Unidos siguió en ascenso hasta recibir un volante de Cadillac para competir el año pasado en las icónicas 24 Horas de Le Mans.

Este año logró seis triunfos en 17 carreras y aseguró el título con la última prueba por disputar, la próxima semana en Laguna Seca (California).

Esta cosecha de éxitos le ha arrancado la espina clavada por la falta de oportunidades en la Fórmula 1, donde solo tuvo un breve y conflictivo paso por McLaren como piloto de pruebas entre 2022 y 2023.