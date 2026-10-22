Antonelli necesita un "fin de semana perfecto" para ganar el título de F1

Kimi Antonelli admitió este jueves que necesita tener un "fin de semana perfecto" en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 para hacer realidad su sueño de ganar su primer campeonato mundial de pilotos.

El piloto de Mercedes, de 20 años, podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Gran Carpa y el primero de Italia desde Alberto Ascari en 1953.

Para ello necesita una serie de combinaciones: ganar la carrera del domingo y que su rival más cercano y compañero de equipo, George Russell, no termine entre los ocho primeros.

También necesitaría que el siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton, de Ferrari, acabe fuera de los cuatro primeros puestos.

"Si lo piensas bien, es una locura", dijo un Antonelli sonriente y relajado, al hablar con los periodistas en una rueda de prensa en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.

"Para mí, tiene que ser un fin de semana perfecto y los demás tienen que obtener un mal resultado, lo cual es poco probable", agregó.

El joven piloto aseguró que "puede pasar cualquier cosa" y que por eso en el seno de Mercedes, tras una reunión, se comprometieron "simplemente" a divertirse, en línea con la mentalidad que han tenido todo el año.

"Vamos carrera a carrera y yo solo intento dar lo mejor de mí cada fin de semana, ya veremos qué pasa", sostuvo.

Lewis Hamilton, que cedió su asiento en Mercedes a Antonelli cuando se marchó a Ferrari, elogió calurosamente el talento y la actitud del prodigio italiano.

Cuando se le preguntó si tenía algún consejo que dar al líder que está a las puertas de la gloria, Hamilton sonrió y dijo: "¡Tómatelo con calma!".