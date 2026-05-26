Apretando hasta el final, Estudiantes y Tolima se meten en octavos de la Libertadores

Luchando hasta el último minuto, Estudiantes de la Plata y Deportes Tolima se clasificaron este martes a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, jornada en la que el Independiente Medellín y el Nacional de Uruguay se aseguraron sus lugares en el repechaje de la Sudamericana.

- Estudiantes, con el talón de Dios -

Con Flamengo clasificado y dueño del primer puesto, el Grupo A definió su segundo clasificado en una noche inolvidable en La Plata.

Con un gol en tiempo de descuento de Mikel Amondarain (90+3'), Estudiantes respondió a su obligación de ganar y lo hizo 1-0 sobre Independiente Medellín.

El Poderoso de la Montaña llegaba con un punto de ventaja sobre el Pincha, pero dejó escapar el boleto y deberá conformarse con el repechaje de la Copa Sudamericana.

La noche parecía consumirse con una igualdad que premiaba la defensa a ultranza del conjunto colombiano, pero la tenacidad del Pincha, fiel a su estampa copera, tuvo premio pero no sin sufrir.

La jugada fue inmediatamente revisada por el VAR por un posible fuera de lugar, pero el talón de un jugador colombiano que resbaló en el área chica y habilitó toda la jugada, desató la locura en el Estadio Uno.

El DIM, que le bastaba con un empate para avanzar, quedó tercero con 7 puntos.

El Flamengo, entretanto, cerró en el Maracaná con broche de oro la fase al golear 3-0 al eliminado Cusco.

El marcador fue engañoso para los dirigidos por el portugués Leonardo Jadim. Dos goles de Bruno Henrique en los minutos 80 y 84 destrabaron el compromiso y Lucás Paquetá convirtió un penalti en el tiempo agregado.

El Mengão termina la fase de grupos con 16 puntos, con la posibilidad de convertirse en el mejor de todos los clasificados, a la espera de resultados de dos cuadros argentinos en otras llaves.

La victoria salvó la despedida a Danilo, Lucas Paquetá, Alex Sandro y Léo Pereira, los cuatro flamenguistas que el miércoles se incorporan a la concentración de la selección de Brasil para el Mundial 2026.

- El Tolima tumbó a La U -

En simultáneo, se jugaban las últimas cartas del Grupo B.

El Deportes Tolima, que llegaba segundo con siete puntos, empató sin goles de visita ante Universitario en Lima y se aseguró su boleto a octavos sin depender de ningún otro resultado.

"Quiero darle las gracias a mis compañeros. Hicimos un semestre muy bueno y teníamos que cerrarlo con esa sensación del deber cumplido (...) Somos muy afortunados de estar acá", dijo el arquero de Tolima, el brasileño Neto Volpi.

El empate de los Cremas le cedió el tercer lugar al Nacional de Montevideo, que como local a la misma hora le ganó 1-0 al líder de la llave, el Coquimbo Unido.

Con un golazo de tiro libre de Maxi Gómez al minuto 6, el tricolor uruguayo hizo su parte y sacó el combo de resultados que lo deja en playoffs de la Sudamericana.

- Liga reclama el liderato con Deyverson -

Más temprano, Liga de Quito remontó en la capital ecuatoriana y cerró con victoria 3-2 ante el Always Ready boliviano.

El resultado lo dejó líder del Grupo G tras la derrota 1-0 del Mirassol frente a Lanús, que a su vez queda vivo en la Sudamericana, torneo del que es el vigente campeón.

Los bolivianos no empezaron listos y el equipo Albo abrió la cuenta muy temprano con un zurdazo de Yerlin Quiñónez (6'), pero pronto espabilaron para empatar con Enrique Triveiro (17') y a falta de cinco minutos para el descanso se fueron arriba con un cabezazo de Fernando Nava.

Pero el Rey de Copas ecuatoriano tenía la llave del díscolo brasileño Deyverson, que tuvo una noche soñada y con su doblete (76' y 88') puso a su club en la cima del grupo.

"Es un gran tipo, lo quiero muchísimo, acá a Liga le ha dado ese salto de calidad que siempre lo caracteriza", dijo el portero Gonzalo Valle sobre su compañero Deyverson.

Al mismo tiempo, en Buenos Aires, Lanús hacía la tarea al derrotar al sorprendente Mirassol, debutante absoluto de la Copa, con un derechazo de Agustín Medina (21') que le aseguró al Granate los dos partidos de la repesca para meterse a octavos del segundo torneo continental.

Liga de Quito y Mirassol terminaron empatados con 12 puntos, pero por sus duelos directos el Albo se quedó con el liderato por encima de los brasileños, que llegaron con ahorros y clasificaron segundos.

Always Ready luchó, pero terminó último con seis puntos.