Argentina vs Inglaterra, batallas en los cuatro rincones del campo

La semifinal que disputarán Argentina e Inglaterra el miércoles en Atlanta podría inscribirse en la línea de las anteriores y encendidas pugnas entre ambas selecciones en el Mundial 2026, ya que rebosa de apasionantes duelos individuales y colectivos.

- Lionel Messi contra todos -

El capitán argentino acumula más de 200 partidos internacionales pero, con 39 años, se enfrentará a Inglaterra por primera vez en su rica carrera.

Para detenerlo, los ingleses tendrán que realizar una obra colectiva y cambiante, porque el pequeño mediapunta de talento enorme tiende a descolgarse con regularidad a lo largo del partido, a veces por el centro, a veces por la derecha de su ataque.

"Inglaterra puede correr más que Argentina, pero ellos tienen simplemente a ese pequeño genio, Messi. Todos juegan para él", resumió el comentarista de la BBC, Micah Richards.

"Marcarlo es imposible porque no baja. Se cuela en pequeños espacios en los que realmente no debería estar. Entra en acción en el momento justo y tiene la mejor técnica. Su percepción del espacio es fantástica", agregó.

- Derbi londinense en el centro del campo -

La batalla por la posesión en el centro del campo probablemente se jugará entre Declan Rice y Enzo Fernández, rivales del Arsenal y del Chelsea, dos de los clubes más prestigiosos de Londres.

Ambos se han convertido en piezas fundamentales de sus equipos desde que fueron fichados, en 2023, por una cantidad casi similar, estimada en unos 120 millones de euros.

Fernández juega en una posición más adelantada, como rompedor de defensas gracias a su buena calidad de pase, mientras que Rice es un mediocentro defensivo con unas cualidades físicas extraordinarias.

El británico ha sido apodado "The Horse" (El Caballo) en los Gunners por sus carreras incesantes.

Inglaterra espera que Rice haya recuperado todas sus facultades. Fue sustituido en el descanso del partido de cuartos de final contra Noruega, agotado por una enfermedad que lo había dejado en cama durante los días anteriores.

- Harry Kane frente al "triángulo inglés" -

Hay una pregunta en el ambiente. ¿El apodado HurriKane, un juego de palabras con su nombre y huracán, arrasará con la defensa de Argentina, muy permeable en este Mundial?

El capitán y máximo goleador de los Three Lions reconocerá algunos rostros en el bando contrario, empezando por el portero del Aston Villa, Emiliano Martínez, el defensa del Manchester United Lisandro Martínez y, sobre todo, a su compañero de zaga, Cristian Romero.

Harry Kane y el Cuti Romero libraron muchas batallas juntos con la camiseta del Tottenham, antes de que el delantero centro inglés se fuera al Bayern Munich en 2023.

El londinense intentará colarse por las grietas de una defensa que ha encajado cinco goles en tres partidos de eliminación directa, contra Cabo Verde (victoria 3-2 en la prórroga), Egipto (3-2) y Suiza (3-1 en el alargue).

En el otro extremo del campo, el 9 argentino, Julián Álvarez, podría enfrentarse a una pareja de centrales 100% Manchester City, su antiguo club, con John Stones y Marc Guéhi previstos como titulares en los Tres Leones.

- Banderazos argentinos vs cánticos roqueros ingleses -

En las gradas también habrá un partido muy reñido entre los coros ingleses y los hinchas argentinos, de lejos los más numerosos y enardecidos en Norteamérica 2026.

Los amantes de la Albiceleste, tanto los argentinos residentes en Estados Unidos o los que llegaron por distintos medios para disfrutar el Mundial, crean un ambiente ensordecedor en todas las ciudades que han invadido.

En cada víspera de partido ocupan una plaza o un parque y lo llenan de vida con cánticos, banderas gigantes y un mar de camisetas de Messi o Diego Maradona, entre aromas de barbacoas y bengalas de humo.

Los ingleses no tienen este tipo de concentraciones, llamadas banderazos, pero también saben poner ambiente y cantar a pleno pulmón.

Al final, solo un cántico resonará en Atlanta: será "Wonderwall", éxito inglés de la banda de rock Oasis, o "La Cuarta Estrella", el nuevo himno oficioso de los hinchas argentinos.