Argentina y España, bajo la amenaza del humo, ultiman detalles para la final del Mundial

Un invitado indeseado amenazaba las rutinas de Argentina y España, a dos días de la final del Mundial: el humo de incendios forestales en Canadá se ha extendido hasta Nueva Jersey, en Estados Unidos, donde los finalistas entrenan este viernes.

Una neblina difusa cubrió el jueves localidades neojerseítas aledañas adonde la Albiceleste y la Roja realizan sus penúltimas prácticas antes de batirse el domingo en el MetLife Stadium en East Rutherford.

La sede de la contienda por el título también está situada en Nueva Jersey y queda a las afueras de la ciudad de Nueva York, también afectada por la fumarada llegada desde la provincia canadiense de Ontario.

La calidad del aire el viernes en la zona de influencia de los equipos mejoró, sin que pasado el mediodía fuera tan visible la bruma que griseó el ambiente el jueves.

Pero las autoridades alertan que millones de personas están expuestas a una calidad del aire muy degradada y animaron a los habitantes de varios estados del noreste a limitar el tiempo al aire libre.

"Se espera que la masa de aire de mala calidad a nivel regional se mantenga durante el resto de la semana", escribió en X el Departamento de Protección Medioambiental de Nueva Jersey, que ha advertido de que esta situación "puede ser peligrosa para cualquiera".

- Organizadores vigilan el tema-

Los organizadores del Mundial aseguraron este viernes que siguen "la situación muy de cerca".

"Tenemos a un representante del Servicio Meteorológico Nacional trabajando junto a la FIFA", dijo Andrew Giuliani, quien encabeza el grupo de trabajo de la Casa Blanca para la organización del torneo, durante una rueda de prensa en Nueva York.

Además del humo, el viernes se percibía en ocasiones olor a quemado en Parsippany, a diez minutos en auto de East Hanover, sede del centro de entrenamiento de España.

En Morristown, Nueva Jersey, sitio de práctica elegido por el equipo de Lionel Messi, la valoración de la calidad del aire mejoró al pasar de "muy poco saludable" la noche del jueves a "perjudicial para los grupos vulnerables" el viernes.

Para East Hanover y East Rutherford se optimizó de "poco saludable" a "moderado", debido a las partículas finas procedentes de los incendios, según el sitio oficial del gobierno que mide la calidad del aire.

- "Se puede oler un poco" -

Meteorólogos consultados por medios locales prevén lluvias el sábado, lo que debería contribuir a dispersar el humo y evitar mayores riesgos en la final entre los vigentes campeones de Sudamérica y de Europa.

"Es verdad que en el ambiente se puede oler un poco, la sensación y ver que hay humo, pero ante un partido tan importante como es una final de un Mundial, tienes que intentar abstraerte lo máximo posible de factores externos", explicó el futbolista español Mikel Merino.

El jugador atendió a la prensa antes del entrenamiento en East Hanover, donde la Roja se instaló tras eliminar el martes a Francia (2-0).

Sobre la final, Merino calificó de "reto mayúsculo" y "motivación increíble" el enfrentarse a Argentina y tratar de frenar al capitán de la Albiceleste.

También considera clave "controlar la intensidad y la asiduidad de los duelos". "Confiamos en que cuanto menos tiempo pase el balón por cada uno de nosotros, menos tiempo tendrá el rival para hacer faltas", declaró.

Los campeones defensores, por su parte, tienen previsto entrenar en la tarde. Llegaron la noche del jueves a Nueva Jersey, después de protagonizar una nueva dramática victoria desde atrás contra Inglaterra (2-1) el miércoles en Atlanta.

Ambos equipos, que protagonizarán una final inédita en la Copa del Mundo, entrenan a puertas cerradas.

- Incendios afectan estreno de Lewandowski -

Al MetLife Stadium, sede a cielo abierto de la gran final, deben asistir más de 80.000 espectadores, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, según el jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

Otras decenas de miles de personas son esperadas para ver la transmisión del juego en el Central Park de Manhattan, en Nueva York.

El humo de estos fuegos provocó el aplazamiento del partido entre el Chicago Fire y el Vancouver Whitecaps, el primero desde la llegada del polaco Robert Lewandowski a la liga norteamericana de fútbol (MLS).

El juego debía jugarse el jueves en Chicago, en el centro-oeste de Estados Unidos. La ciudad es la capital de Illinois, uno de los estados más afectados por la fumarada.

Los incendios forestales en Canadá han arrasado al menos 1,9 millones de hectáreas este año, menos que en 2023, año récord, y que en 2025, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales.