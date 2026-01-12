Argentino Benavides gana etapa del Dakar y se coloca líder en motos

A falta de cinco días para el final del Rally Dakar, el piloto argentino Luciano Benavides (KTM) es el nuevo líder en la categoría de motos, luego de haber logrado este lunes su tercera victoria de etapa en la presente edición de la legendaria carrera.

El piloto argentino, de 30 años y hermano del doble vencedor de la carrera Kevin Benavides (2021 y 2023), está demostrando ser el piloto más fuerte en la segunda parte del rally, sumando ya tres etapas en la presente edición (8 en un total de ocho participaciones).

Este lunes, en una larga etapa de 717 km de recorrido alrededor de Wadi ad Dawasir (sur de Arabia Saudita), de los que 481 fueron cronometrados, Benavides aventajó en 4'50" al hasta ahora líder de la carrera, el australiano Daniel Sanders, que pasa a estar a 10 segundos del argentino en la clasificación general.

Tercero en la meta fue el estadounidense Ricky Brabec, que perdió cinco minutos y es tercero en la general a 4'47" del líder.

El español Tosha Schareina tiene cada vez más complicado acabar en el podio, al ceder este lunes casi 10 minutos (4º) y quedar en la general a más de 20 minutos de Benavides, en la cuarta plaza.

El martes se disputará la 9ª etapa, entre Wadi ad Dawasir y un refugio en medio del desierto donde pasarán la noche los participantes, con 541 km de recorrido total, de los que 418 serán cronometrados.