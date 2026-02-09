Arrancan esta noche las semis del Béisbol Juvenil

Redacción | Tras el triunfo en la noche del pasado sábado, de la novena de Panamá Metro (10-0) sobre la de Panamá Metro, en el cierre de la llave, entre ambos equipos (4-2), Serie de Ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, se confirmó que la Serie Semifinal del torneo iniciará hoy lunes 9.

La Federación Panameña de Béisbol reveló ayer el calendario de esta fase, cuyo horario es a las 7:00 p.m., arrancando con los partidos en el Estadio Mariano Rivera, de La Chorrera, cuando Metro visite a Panamá Oeste y también hoy, Coclé recibirá a Chiriquí, en el Juego 1 de su llave de semis en el Remón Cantera, en Coclé.

El martes 10 continúa la acción con partidos en los mismos escenarios, los mismos rivales y misma hora. La serie semifinal se juega sin día de descanso y el miércoles y jueves se tendrán partidos, cambiando escenarios, Oeste visita a Metro en el Rod Carew y Coclé va al Kenny Serracín.

Para el viernes habrá receso por los días de carnavales y de descanso (13 al 19 de febrero) y se reanudan las actividades el viernes 20 de febrero.

De igual manera se anunció un cambio en los precios de los boletos de ingreso a los estadios: Entrada General: $5.00, mientras que jubilados y niños: $2.50; y los menores de hasta 5 años: Gratis.