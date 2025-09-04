Asegurarse de hacer las cosas bien

Panamá, la actual mejor selección de fútbol masculino mayor de Centroamérica, inicia esta tarde el camino “final” rumbo a obtener el deseado pase al Mundial FIFA de 2026, en Norteamérica.

En la Ronda Final (la tercera) de las Eliminatorias de Concacaf, una instancia en la que se determinan a tres cupos directos (uno de cada grupo) y dos para repechaje a la cita mundialista, los pupilos del DT Thomas Christiansen, chocan como visitantes con Surinam, en el estadio Dr. Franklin Essed, de Paramaribo, hoy a las 4:30 p.m. (hora en Panamá).

Será el encuentro que abre las acciones del Grupo A de esta fase clasificatoria, además, será el primer enfrentamiento oficial en la historia entre ambas naciones en cualquier competición.

“La presión la tenemos seguro. Es una presión máxima, que tenemos que asumir porque es nuestra responsabilidad clasificar al Mundial. Será un partido difícil, pero iremos con todo”, indicó Christiansen, ayer en conferencia de prensa previa al compromiso.

Por su parte, el capitán de la ‘Sele’, Aníbal Godoy, afirmó que “es muy importante empezar ganando, creo que te da mucha confianza para toda la Eliminatoria y estamos comprometidos en sacar los tres puntos”. En el otro partido del Grupo A: Guatemala, bajo la tutela del mexicano Luis Fernando Tena, recibirá hoy a El Salvador, a las 9:00 p.m.