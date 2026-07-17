Aston Martin, de la hecatombe a la esperanza en la F1

Las expectativas estaban por las nubes, la decepción fue abismal: Aston Martin ha atravesado un inicio de temporada de pesadilla, un error industrial poco habitual en la Fórmula 1 y del que la escudería británica espera al fin reponerse con un primer paquete de mejoras esperado para el Gran Premio de Hungría de la próxima semana.

Desde hace seis meses Fernando Alonso y Lance Stroll se han visto obligados a transformar la frustración en paciencia al volante de un monoplaza mal diseñado desde el inicio.

La oportunidad ofrecida por el cambio de reglamento, que equiparaba a todos los equipos de nuevo, y el diseño encargado al respetado Adrian Newey, artesano de algunos de los mejores monoplazas de la historia, hacían presagiar una gran temporada.

Pero rápidamente todo se derrumbó: resultados horribles, una fiabilidad desastrosa, un peso excesivo... y los Aston Martin condenados a la cola de la parrilla desde el inicio de la temporada.

"No iniciamos en serio el trabajo en el monoplaza 2026 hasta mediados de marzo de 2025, y no tuvimos una maqueta en túnel de viento hasta mediados de abril. Tuvimos un mes de retraso con respecto a otros equipos, con una enorme diferencia a recortar", explicó Newey, que desde marzo ha dado un paso atrás, especialmente por problemas de salud.

- "Cada vez menos rápido" -

Cuando arrancaron los ensayos de pretemporada en Baréin, el Aston Martin estaba muy lejos de estar listo para rodar, y los problemas aerodinámicos y de integración del motor Honda fueron flagrantes durante los primeros Grandes Premios.

"Fue una de esas situaciones en las que todo lo que podía ir mal, fue mal", añadió el emblemático ingeniero británico.

A vista de la situación, la escudería tomó rápidamente una decisión radical: en lugar de tratar de añadir pequeñas mejoras en cada carrera, apostó por dedicar todos sus recursos a una gran mejora a mitad de temporada.

"Tenemos el mismo monoplaza que en Baréin, somos lentos y en cada carrera parece que vamos cada vez menos rápido porque mientra tanto los demás añaden mejoras a sus coches", reveló el jueves Fernando Alonso.

Incluso si logró rescatar un milagroso punto en Mónaco, tras quedar 10º beneficiado por los lances de carrera, el español y Lance Stroll esperan poder beneficiarse pronto de un monoplaza con un mejor rendimiento, para tratar de acercarse a la lucha por los puntos y no por evitar quedar últimos.

"Esperamos que este sea el último fin de semana de sufrimiento para nosotros y que seremos más competitivos en Budapest", declaró Stroll.

"Por ahora el monoplaza es terrible así que lo positivo es que solo puede ir a mejor".

"Prevemos introducir nuestro paquete de mejoras en ambos coches en Hungría", precisó Adrian Newey. "Será un gran conjunto de mejoras aerodinámicas, sumado a una significativa pérdida de peso".

- Optimismo moderado -

Mike Krack, jefe de operaciones de pista de Aston Martin, también se alegra de que "este difícil periodo llegue a su fin". "Enhorabuena a todo el equipo, hemos atravesado un periodo complicado pero desde un punto de vista humano, lo hemos gestionado bien", destacó, incluso si los pilotos no han ocultado su frustración.

Además, el fabricante del motor Honda también prevé una mejora de su motor luego del parón veraniego, y disponible en el GP de Zandvoort.

Pero los monoplazas verdes están tan hundidos que nadie se atreve a ser demasiado optimista. Si bien Adrian Newey menciona "un gran paso hacia delante", Mike Krack insiste en "tener cuidado con tener demasiada esperanza, estamos muy por detrás y es difícil hacer predicciones".

Poder ofrecer a sus pilotos un monoplaza más competitivo es esencial para la escudería, especialmente de cara a conservar a Alonso la temporada que viene, ya que el asturiano de 44 años se plantea seriamente su retirada o su paso a otra disciplina.

"Es muy importante, Fernando espera esas mejoras y si funcionan esperamos que siga con nosotros una temporada más", destacó Adrian Newey, reconociendo que el bicampeón del mundo español (2004, 2005) espera "progresos claros y tangibles" después de haber tenido que pisar el freno durante seis meses.