Autódromo Panamá abre la temporada 2026 de Aceleración

El Autódromo Panamá oficializó el inicio de la Primera Válida del Campeonato de Aceleración 2026 en una conferencia donde participaron pilotos, patrocinadores y organizadores, marcando el arranque de una temporada que busca consolidar al país dentro del circuito regional del automovilismo.

Conforme al reporte oficial, la competencia reunirá a corredores locales e internacionales, junto a vehículos de alto rendimiento, en una disciplina que ha venido ganando terreno en el calendario deportivo panameño. Según explicó Alessandro Garrido, la infraestructura del país apunta a estándares internacionales: “Panamá está listo”.

En el plano comercial, la empresa Aerolux Panamá asumió el rol de patrocinador principal. Su gerente general, Luis Nieves, vinculó la apuesta al desarrollo del deporte motor: “la decisión de apostar por el automovilismo panameño responde a una visión de posicionamiento de marca completamente alineada con los valores del deporte motor: velocidad, precisión, innovación y excelencia”.

Como parte de esa estrategia, la compañía anunció su respaldo al piloto Ricardo Vera en el GT Challenge de las Américas, ampliando la presencia panameña en competencias internacionales.

Por su parte, Changan Panamá presentó una nueva categoría monomarca, la Changan Prospec, con 16 vehículos en competencia. Su gerente, Isuan Barrios, destacó la continuidad de la marca en el país y su vínculo con el autódromo. La iniciativa busca ampliar el acceso al automovilismo competitivo.

En pista, la válida contará con figuras como la piloto internacional Andreea María, quien competirá a bordo de un BMW; Germán López, que participará con un Mustang Shelby GT500 de más de 1,000 caballos de fuerza; y el campeón defensor Jacobo Malca, quien buscará mejorar sus tiempos en la categoría de 10 segundos.

Más allá de la competencia, los organizadores anunciaron actividades paralelas para atraer público general. El programa incluye presentaciones musicales de Alejandro Torres y Robinho, además de oferta gastronómica y espacios recreativos.

La primera válida se realizará el próximo sábado, en una jornada que combinará carreras, entretenimiento y actividades familiares en el principal circuito automovilístico del país.