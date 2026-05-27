Autódromo Panamá revive la historia con los ‘500 km’

Los 500 km Panamá regresan con fuerza el próximo 6 de junio, en la pista del Autódromo Panamá, ubicado en Capira, Panamá Oeste, para revivir una de las carreras más emblemáticas del automovilismo regional. La edición 2026 promete convertirse en una fecha memorable gracias a una combinación de estrellas internacionales, autos del más alto nivel y una experiencia integral para los aficionados.

En el marco de los 500 km Panamá se correrá la segunda fecha del GT Challenge de las Américas, el campeonato más importante de la región, que se desarrollará bajo un atractivo formato europeo: dos heats de 45 minutos con parada obligatoria en pits y cambio obligatorio de neumáticos, agregando estrategia, emoción y espectáculo para los aficionados.

Uno de los grandes hitos del evento será la participación, por primera vez en Panamá, de la reconocida piloto colombiana Tatiana Calderón, considerada una de las mujeres más importantes en la historia del automovilismo latinoamericano. Calderón es la primera mujer en ser nominada piloto de reserva en Fórmula 1, además ha competido en categorías de élite como la Fórmula 2, Super Fórmula en Japón e IndyCar, convirtiéndose en referente mundial por abrir camino a nuevas generaciones de mujeres dentro del automovilismo profesional.

En pista se enfrentarán máquinas de alto nivel como el Mercedes AMG GT3 del equipo Naccent Racing, pilotado por el tico André Solano y el guatemalteco Juan Diego Hernández. Este auto, que no pudo participar en la primera fecha por motivos logísticos, finalmente llega a Panamá para esta segunda ronda y se convierte en uno de los grandes atractivos del fin de semana.

Su principal rival será el Lamborghini Huracán GT3 EVO 2 de la escudería AP, que contará por primera vez con el costarricense Danny Formal como uno de los protagonistas destacados. Formal llega con un palmarés internacional que incluye el título de Campeón Mundial Lamborghini Super Trofeo – Pro en Misano y el campeonato de Lamborghini Super Trofeo North America – Pro, donde acumuló múltiples victorias y podios. Compartirá el auto con Gustavo Ortega, ganador de la primera fecha del campeonato. Se presentarán más atracciones tanto dentro como fuera de la pista. Las entradas en diferentes locaciones están disponibles en el sitio web: www.panatickets.com y www.autodromopanama.com