Béisbol japonés sancionará los "swings" peligrosos de los bateadores

El béisbol japonés castigará a los bateadores que suelten el bate de manera peligrosa, mientras un árbitro sigue hospitalizado tras recibir un fuerte golpe en la cabeza en un partido disputado recientemente.

El pasado 16 de abril, el árbitro Takuto Kawakami se encontraba detrás del plato durante un partido en Tokio el 16 de abril cuando el toletero venezolano José Osuna soltó el bate tras golpear la pelota e impactó en la cabeza del juez, que tuvo que ser trasladado urgentemente a un hospital.

Según las últimas informaciones, el árbitro aún no ha recuperado la consciencia y sigue en cuidados intensivos en un hospital.

La Nippon Professional Baseball (NPB) aprobó el lunes una norma para castigar a los bateadores que suelten el bate de manera peligrosa.

El jugador será amonestado si el bate no impacta en nadie, pero serán automáticamente expulsados si el palo golpea a alguien.

Se considera un "swing" peligroso cuando el toletero suelta el bate sin haber acabado el movimiento de golpeo, incluso aunque se le escape de las manos.

El venezolano Osuna, que juega para los Tokyo Yakult Swallows, se disculpó después de que su bate golpease a Kawakami: "Lamento mucho lo sucedido hoy cuando mi bate golpeó al árbitro principal. Espero que esté bien, lo siento de verdad", escribió en X.

Dos días después del incidente, la NPB ya hizo obligatorio el uso de casco para todos los árbitros.

Kawakami sólo llevaba una máscara de protección y una gorra, pero no un casco.

La pasada semana, todos los árbitros de Japón lucieron el número 29 en sus cascos en solidaridad con Kawakami.