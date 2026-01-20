BOSS anuncia alianza con la selección panameña de fútbol

La casa de moda alemana BOSS vestirá durante el año 2026 a jugadores, cuerpo técnico y directiva de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), gracias a un convenio entre la marca y ente deportivo.

Ejecutivos de Grupo Klasiko, quienes son representantes de BOSS en Panamá, y Fernando Arce, presidente interino de la FPF, firmaron, hoy 20 de enero, este acuerdo.

“Nuestra marca [federación] ha crecido tanto a nivel institucional como deportivo, lo que ha traído diversas marcas, con un ‘roster’ enorme de patrocinadores y nos hace tener aperturas para nuevas alianzas a nivel internacional, como es el caso de BOSS”, indicó Ana Carolina Redondo, directora del Departamento de Mercadeo de la FPF.

Por su parte, Alberto Cohen, de Grupo Klásico, señaló que “hemos estado involucrado por muchos años, de manera indirecta con el fútbol, pues tenemos una alianza con [DT] Thomas Christiansen, ya hace un par de años, y fue él quien nos abrió las puertas para que la federación se involucre a llegar a un acuerdo para poder vestir a toda la federación y al equipo”

Cohen apuntó que los ‘looks’ podrán observarse desde el próximo duelo de la selección mayor masculina, este jueves, 22 de enero, ante el combinado de México, en el Estadio Rommel Fernández (8:00 p.m.). “Comenzaremos con el cuerpo técnico y luego, para el Mundial [FIFA 2026] tendremos la primera colección oficial, que será exclusivamente para Panamá”, añadió.

Será un look creado por BOSS Internacional especialmente para la FPF, tomando en cuenta los colores de la bandera panameña y pensando en la comodidad de los jugadores.