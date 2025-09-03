Brasil prueba piezas de cara al Mundial ante el desahuciado Chile

Ya clasificado al Mundial de 2026, Brasil enfrentará el jueves a Chile en la penúltima jornada de la eliminatoria sudamericana, con futbolistas como el prometedor João Pedro o Lucas Paquetá bajo la lupa del seleccionador Carlo Ancelotti.

La doble fecha final ante Chile, en Rio de Janeiro, y Bolivia, el próximo martes en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto, es una gran oportunidad para que Ancelotti evalúe piezas que se estrenan en su ciclo, iniciado en junio.

"Tengo la idea de un grupo (de jugadores) bastante consolidado, fijo, para la Copa del Mundo y hay otros que tenemos que ver", puntualizó este miércoles el italiano en rueda de prensa en Rio.

Esta vez no figura en la lista Vinícius Júnior, a quien dio descanso, mientras que la reaparición de Neymar con la camiseta verdeamarela tras casi dos años de ausencia sigue posponiéndose.

- Banco de pruebas -

Cuando los pentacampeones mundiales sienten "saudade" por legendarios 9 como Romário o Ronaldo, João Pedro y Kaio Jorge, ambos de 23 años, entran en los planes para competir con Richarlison.

João Pedro, cuya titularidad como centrodelantero confirmó Ancelotti, suma dos goles y dos asistencias en la naciente temporada de la Premier League con el Chelsea.

Con el equipo inglés debutó con honores en el Mundial de Clubes, anotando tantos decisivos rumbo al campeonato en la semifinal y la final.

"Anotar mi primer gol (con la Seleção) es un momento con el cual vengo soñando (...). Está cada vez más cerca", dijo el martes el atacante.

Kaio Jorge, en tanto, es el goleador del Brasileirão con 15 dianas para el Cruzeiro.

"Clasificados, pero cuando se juega para Brasil siempre tienes que pensar en ganar", comentó el ariete de La Raposa en declaraciones divulgadas por la Confederación Brasileña de Fútbol.

En zona de volantes, Paquetá tiene una ventana para reaparecer tras ser absuelto por presuntos amaños de partidos en Inglaterra.

No solo hay novedades: también la ocasión para ratificar a futbolistas que brillaron en los primeros partidos premundialistas de Ancelotti.

Son casos como el del veterano mediocentro Casemiro, clave para que Brasil mantuviese imbatido su arco en un empate 0-0 con Ecuador y una victoria 1-0 ante Paraguay que valió el boleto al Mundial.

- El factor Neymar -

Brasil ocupa el tercer lugar con 25 puntos, detrás de la campeona mundial Argentina (1º, con 35) y Ecuador (2º, también con 25, pero mejor diferencia de gol).

En la cuenta regresiva perdió a varios convocados por lesión, entre ellos el atacante Matheus Cunha y los laterales Vanderson y Alex Sandro.

Y luego está el factor Neymar.

Máximo goleador histórico de la selección brasileña con 79 anotaciones, Neymar jugó el último de sus 128 partidos como internacional en octubre de 2023.

Se esperaba su retorno, pero Ancelotti dijo al anunciar la convocatoria que "un pequeño problema" de lesión lo impidió.

El astro le llevó la contraria: "Me quedé fuera por opción técnica, no tiene nada que ver con mi condición física".

Ancelotti rehuyó la polémica el miércoles.

"Nadie puede discutir a Neymar a nivel técnico, lo que estamos mirando, evaluando cada día, en cada juego, es su condición física", zanjó.

- Borrón y cuenta nueva -

Sin opciones mundialistas, el colista Chile cierra el capítulo de la llamada Generación de Oro, que ganó la Copa América en 2015 y 2016.

Viejas figuras como Arturo Vidal, Alexis Sánchez o Gary Medel estarán ausentes en el Maracaná (00H30 GMT del viernes).

"Ninguno de ellos va a poder estar en (el Mundial de) 2030. El próximo evento que tiene la selección es (la Copa América de) 2027, por lo tanto, estamos viendo eso", justificó el martes Nicolás Córdova, seleccionador interino tras la salida del argentino Ricardo Gareca.

Una baza para sorprender es la vuelta del internacional chileno nacido en Inglaterra Ben Brereton.

Alineaciones probables:

Brasil: Alisson - Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos - Bruno Guimarães, Casemiro - Estêvão, Raphinha, Gabriel Martinelli - João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Chile: Lawrence Vigouroux - Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo - Darío Osorio, Felipe Loyola, Lucas Assadi, Rodrigo Echeverría, Alexander Aravena - Ben Brereton. DT: Nicolás Córdova.