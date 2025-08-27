Brasil se enfrentará a Corea del Sur y Japón en octubre en partidos de preparación

Brasil disputará sendos amistosos en Corea del Sur y en Japón el próximo mes de octubre.

La Canarinha, dirigida por el técnico italiano Carlo Ancelotti, tiene el objetivo de conquistar el Mundial del año que viene en Estados Unidos, Canadá y México.

Los brasileños se enfrentarán a Corea del Sur, capitaneada por Son Heung-min, el 10 de octubre en Seúl, anunció el martes por la noche la Federación de Fútbol del país asiático.

La última vez que Brasil visitó Corea del Sur para disputar un amistoso, en junio de 2022, antes del Mundial de Catar, se impuso 5-1 a los anfitriones con dos goles de penal de Neymar.

Los hombres de Ancelotti se medirán después con Japón en Tokio el 14 de octubre, confirmó la Federación Japonesa de Fútbol.

Neymar también marcó desde los once metros en la victoria por la mínima de Brasil en la capital nipona en junio de 2022.