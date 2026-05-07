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Buscan tipificar como delito el amaño de juegos en el fútbol
La LPF coordina criterios con diputados para actualizar la ley penal nacional
Cortesía | representantes de la Liga panameña de Fútbol-LPF (d) junto a diputados.
Redacción
07 de mayo de 2026
Tags:
futbol
|
amaño de juegos
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