Cambio de líderes tras la segunda etapa del Rally Dakar

El australiano Daniel Sanders y el catarí Nasser Al Attiyah son los nuevos líderes en las categorías de motos y coches, respectivamente, en el Rally Dakar, tras la disputa este lunes de la segunda etapa.

Sanders, vigente campeón en motos de la legendaria prueba, se impuso en la segunda etapa entre Yanbu y Al-Ula, y arrebató el liderato a su compañero en el equipo KTM, el español Edgar Canet.

El joven piloto español de 20 años, ganador del prólogo y de la primera etapa el domingo, perdió 1'35" con respecto a Sanders y queda a 30 segundos del piloto australiano, que a sus 31 años sumó su 10º triunfo parcial en el legendario rally.

"La navegación fue realmente complicada en algunos tramos, pero corregimos un par de errores rápido y no perdimos demasiado tiempo", explicó Sanders.

Canet, por su parte, dio por buena la jornada pese a perder el liderato: "La verdad es que ha sido una etapa larga, 400 km abriendo pista por primera vez. Tuve algunas caídas, como pueden ver, pero bueno, son cosas que pasan. Hay rocas que no se ven cuando estás mirando el roadbook".

Tras los dos pilotos de KTM se situó el estadounidense Ricky Brabec (Honda), campeón de la prueba en 2024, a 1'46" del vencedor y a más de dos minutos en la general.

El también español Tosha Schareina se dejó más de tres minutos y medio en la meta, el argentino Luciano Benavides más de siete y el chileno Ignacio Cornejo casi diez, aunque los tres se mantienen en el Top 10 de la general.

- Sainz y Roma pierden tiempo -

En coches, la etapa fue para el estadounidense Seth Quintero, que firmó su 10º triunfo parcial en esta carrera.

El piloto de Toyota superó en la meta a su compañero de equipo Henk Lategan en 1'42" y en 1'56" al vigente ganador de la prueba, el saudita Yazeed Al Rajhi (Overdrive).

El nuevo líder es Al Attiyah (Dacia), pese a terminar octavo a seis minutos y medio del ganador del día.

El ganador de la legendaria carrera en cinco ocasiones (2011, 2015, 2019, 2022 y 2023) cuenta con solo siete segundos de ventaja con respecto a Quintero en la general.

Los dos pilotos españoles llamados a pelear por la general, Carlos Sainz y Nani Roma, quedan a menos de ocho minutos del líder tras ceder casi doce este lunes con respecto al vencedor del día.

El martes se disputará la tercera etapa, con inicio y final en Al-Ula, en la que se recorrerán un total de 666 km, con 422 cronometrados.