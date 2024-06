Campeonato U12 entra en la etapa de “Súper Ronda”

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) dio a conocer que el Campeonato Nacional U12, 2024, Copa Autoridad Marítima de Panamá en honor a Rolando “Pincay” Contreras, entra en su etapa de Súper Ronda a partir de mañana, jueves y para el domingo 16 de junio se tiene programado la final del certamen.

Según la federación “los tres mejores equipos de cada grupo avanzan a la Súper Ronda en un torneo que se ha estado jugando bajo los parámetros de la World Baseball & Softball Confederation (WBSC Siglas en inglés) y donde los equipos arrastran las victorias y derrotas de la ronda regular, tras los enfrentamientos solamente de equipos clasificados”.

Mientras que “Herrera y Oeste avanzan con marca de 2-0, Coclé y Chiriquí tienen marca de 1-1 y Los Santos y Metro van con foja de 0-2, además los partidos a jugarse serán con los del grupo opuesto solamente en esta nueva etapa”.

Calendario U12: Súper Ronda

Para la jornada del jueves, en la primera fecha se miden los equipos de Oeste y Herrera en el cuadro MVP 1 desde las 9:00 a.m., a la misma hora, pero en el terreno de juegos MVP 2 lo harán los equipos de Coclé y Chiriquí y cierran a las 11:30 a.m., Metro y Los Santos en el “field” MVP 1.

El viernes se miden Chiriquí vs Oeste en el MVP 1 a las 9:00 a.m., Metro y Herrera a las 9:00 a.m. en el “Field” 2 y cierran la jornada, Los Santos y Coclé en el MVP 1, desde las 11:30 a.m.

El sábado se cierra la ronda. Jugarán desde las 9:00 a.m. los equipos de Los Santos vs Oeste desde las 9:00 a.m. en el MVP 1, Coclé y Herrera, en el MVP 2, desde las 9:00 a.m. y cierran la jornada desde las 11:30 a.m. Los Santos y Coclé.

El domingo se juegan las semifinales desde las 9:00 a.m. con el cuarto y tercer mejor clasificado, mientras que a las 12:00 medio día se jugará la final con los dos mejores clasificados de la Súper Ronda.