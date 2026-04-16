Carabelli y Etcheverry, eliminados en la segunda ronda de Barcelona

Día aciago para el tenis argentino en el ATP 500 de Barcelona. Tomás Martín Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli se despidieron tras sendas derrotas en dos sets en segunda ronda en una jornada marcada por la retirada del torneo del N.2 del mundo Carlos Alcaraz por lesión.

De esta forma, ninguno de los seis tenistas argentinos presentes en el cuadro final en la capital catalana estará en cuartos de final.

Etcheverry (29º del mundo) perdió 6-3, 7-6 (7/4) ante el portugués Nuno Borges (52º), y Carabelli (64º) cayó ante el único superviviente español, Rafael Jódar (55º), por 6-3, 6-3.

Además, el serbio Hamad Medjedovic ganó al autraliano Alex de Miñaur, y el británico Cameron Norrie al estadounidense Ethan Quinn.

Norrie será el rival de Jódar por un puesto en semifinales.

El principal favorito, Carlos Alcaraz, anunció su retirada del torneo por las molestias en la muñeca que notó el martes durante su partido ganado ante el finlandés Otto Virtanen.

-- Resultados del miércoles en el ATP 500 de Barcelona:

. Individual masculino - 2ª ronda:

Hamad Medjedovic (SRB) derrotó a Alex De Miñaur (AUS/N.3) 6-3, 6-4

Nuno Borges (POR) a Tomás Etcheverry (ARG) 6-3, 7-6 (7/4)

Cameron Norrie (GBR/N.7) a Ethan Quinn (USA) 6-3, 4-6, 6-4

Rafael Jodar (ESP) a Camilo Ugo (ARG) 6-3, 6-3