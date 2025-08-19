Carapaz renuncia a la Vuelta a España para centrarse en el Mundial de ciclismo

El corredor ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) no estará el sábado en la salida de la Vuelta a España para centrarse en las clásicas italianas y en el Mundial de Ruanda de final de temporada.

"Tras perderse el Tour de Francia por una infección gastrointestinal, nuestro ciclista ecuatoriano tenía la mira puesta en su regreso a la Vuelta a España", señaló su formación en un comunicado publicado este martes.

"Sin embargo, tras una recuperación con altibajos, Richie, junto con nuestro equipo médico, decidió retrasar su regreso a la competición para asegurar su máximo potencial", prosiguió la nota.

Carapaz, que era uno de los favoritos a ganar la ronda española, aún sigue recuperándose de la enfermedad que le obligó a descartar su participación en la 'Grand Boucle'.

"Después de la enfermedad que tuve, tuve que detenerme varias veces porque no podía entrenar más de dos o tres días seguidos", señaló Carapaz, quien está reponiéndose en su país.

"Ahora en Ecuador, estoy tratando de volver a la normalidad con el entrenamiento y continuar avanzando con lo que habíamos planeado. Ya estoy casi completamente recuperado", sostuvo.

Su equipo insistió en que "aún le quedan muchas oportunidades este año": "Con las clásicas italianas (especialmente Lombardía) y el Campeonato Mundial de Ruanda en el horizonte, ha recuperado su chispa y está entusiasmado por lo que le espera".

"Es un Campeonato Mundial muy especial para mí, donde tengo una gran oportunidad, y quiero prepararme lo mejor posible. Por eso, vine a Ecuador: para entrenar en altura, recuperar la motivación y concentrarme al cien por cien. Hay factores que juegan a nuestro favor y queremos aprovecharlos al máximo", dijo Caparaz.

La formación EF recalcó que "tras ganar los Juegos Olímpicos (Tokio en 2021) y etapas en las tres grandes vueltas, lucir las bandas arcoíris sería el mayor logro de una carrera ya ilustre".

"Nos entusiasma ver a nuestro cóndor ecuatoriano remontar el vuelo este otoño", concluyó el equipo.