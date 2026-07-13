Christiansen continuará como técnico de Panamá hasta el proceso mundialista de 2030

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó este lunes que llegó a un acuerdo con Thomas Christiansen para que continúe como entrenador de la Selección Mayor Masculina, luego de las conversaciones sostenidas.

El acuerdo establece que el técnico español-danés seguirá al frente del equipo nacional desde el 1 de agosto de 2026 hasta la finalización del proceso mundialista de 2030, aunque el contrato todavía no ha sido firmado.

Según la FPF, en los próximos días los representantes legales de ambas partes iniciarán la elaboración del documento contractual.

La federación explicó que el acuerdo incluye mecanismos para que el próximo Comité Ejecutivo, que será elegido en diciembre, pueda decidir si da continuidad o no al proyecto sin generar un impacto financiero para la institución.

Christiansen asumió como entrenador de Panamá en 2020 y desde entonces ha encabezado el proceso de la selección mayor, con participaciones en eliminatorias mundialistas y competencias internacionales.