¿Cómo pasó Argentina de un panorama "feo, feo" a una nueva semifinal?

El talento inagotable de Lionel Messi, la potencia del plantel, la mano de Lionel Scaloni y una resiliencia sin límites. La mezcla de estos ingredientes llevó a Argentina a semifinales del Mundial 2026, pese a que el "panorama pintaba feo, feo".

A continuación, cuatro claves de la supervivencia de los campeones del mundo, que chocarán ante Inglaterra el miércoles en Atlanta por el pase a la final de Norteamérica 2026:

1. Lionel Andrés Messi Cuccittini

El Diez ha caminado durante más del 60% de los partidos de la que será, según él, su sexta y última Copa del Mundo, de acuerdo con datos de The Athletic.

A los 39 años no ha necesitado correr como loco. Con su paso, algunas veces parsimonioso, ha anotado ocho goles y lidera la tabla de artilleros junto al francés Kylian Mbappé.

Ya no tiene la explosividad de antes, pero su visión de juego y definición se mantienen intactas.

Messi le ha marcado a todos los rivales que ha desafiado en Norteamérica 2026, salvo a Suiza en cuartos de final. Pero ante la Nati cobró el córner con el que Alexis Mac Allister abrió la cuenta de la victoria 3-1 conseguida en la prórroga.

Con sus anotaciones llegó a 21 goles y desplazó al alemán Miroslav Klose (16) como goleador histórico de los Mundiales.

"Mientras él quiera va a ser el mejor", lo alabó Scaloni.

2. Plantel potente

Argentina aterrizó en el torneo con algunas dudas y mucha dependencia de Messi.

A pesar de que dominó el clasificatorio sudamericano, no enfrenta potencias europeas desde la final de Catar 2022, cuando venció a Francia en penales. Inglaterra será la primera.

En sus partidos preparatorios chocó con selecciones de menor nivel, como Angola, Puerto Rico, Mauritania, Honduras y Zambia, y en algunos casos mostró un preocupante desempeño futbolístico.

"Hace un mes y medio el panorama pintaba feo, feo, y hoy podemos decir que estamos en semifinales y solo es gracias a los jugadores", destacó Scaloni después de vencer a los suizos.

En las victorias contra Egipto (3-2) y Suiza levantaron la mano futbolistas que habían pasado desapercibidos y que dieron un respiro a la carga que arrastra Messi.

Enzo Fernández sepultó a los Faraones en octavos y Julián Álvarez y Lautaro Martínez, con sendos tantos, fueron determinantes por primera vez para noquear a los suizos.

Ahora "aparecen los goleadores que antes no estaban", resaltó el DT.

3. La mano de Scaloni

La llegada hasta semis está muy relacionada con una decisión que Scaloni tomó cuando el panorama, antes del torneo, "pintaba feo, feo".

El seleccionador, de 48 años, pensó en convocar para el Mundial a jugadores nuevos en lugar de algunos campeones del mundo.

Pero finalmente mantuvo la base que ganó la tercera estrella: llamó a 17 de los 26 futbolistas que estuvieron en Catar.

"Había pensado en cambiar a varios y hoy ellos me han dado la razón, más allá de que estemos justos, porque es la realidad", reveló el DT luego de asegurar el pase a semis.

En el cargo tras el Mundial de Rusia 2018, Scaloni conformó su comisión técnica con exjugadores queridos de la Albiceleste, como Roberto Ayala, Pablo Aimar y Walter Samuel.

Se propusieron recuperar el ADN argentino: un mediocampo sólido y de buen manejo de balón, garra y libertad para crear en el frente.

Desde que el técnico asumió el puesto, Argentina clasificó como mínimo a las semifinales de los cinco torneos que disputó, y ganó el Mundial 2022 y las Copas Américas de 2021 y 2024.

"No tenemos la pócima de por qué, pero sin los jugadores que tenemos es difícil al final", dijo, aunque lanzó una advertencia: "Es evidente que hay que mejorar".

4. Resiliencia pura

Tras un pleno de victorias en la primera ronda, Argentina sufrió para vencer en las fases de eliminación directa.

A la debutante Cabo Verde (3-2) y a Suiza las derrotó en las prórrogas, mientras que a Egipto le remontó in extremis tras ir perdiendo 2-0 y con un penal fallado por Messi cuando el juego iba 1-0.

No cualquier equipo se levanta de tantas adversidades. Pero la fuerza interior y la mentalidad del plantel han sorprendido incluso a los propios jugadores.

"Este grupo acostumbró a la gente a cosas que no son normales", dijo Messi luego de la clasificación a semifinales.