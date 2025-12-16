“Competí entre las mejores”

Diana Carolina Rojer, mejor conocida como “Karol Freestyle”, volvió a dejar a Panamá en alto al quedar en el Top-8 de las Finales del Campeonato Mundial de Fútbol Freestyle de la World Freestyle Football Association (WFFA, siglas en inglés), celebradas el pasado 13 de diciembre en el Ergo Arena, de la ciudad de Sopot, Polonia.

En noviembre de 2023, la panameña, se ubicó entre las 10 mejores atletas del mundo, en la cita planetaria celebrada en Nairobi, Kenia.

En la cita polaca, los más destacados freestylers, 16 hombres y 16 mujeres, de todos los continentes, se midieron en eliminatorias y ‘Karol’, avanzó hasta cuartos de final.

“Fue una experiencia inolvidable, volver a estar entre las mejores”, indicó la freestyler. “A pesar de que el objetivo era llegar más lejos, creo firmemente que cada resultado te prepara para trascender al siguiente nivel. Hoy me siento más motivada y con mayores ganas de afrontar los próximos retos con mucha más fuerza e ímpetu”, añadió.

“Las fiestas de fin de año las celebraré en Panamá, junto a mi familia, recargando energías para lo que viene sin descuidar mis entrenamientos. Ahora vienen varios meses de preparación física y mental, de camino a las competencias del 2026, como el Abierto Mundial Superball y el Clasificatorio Norteamericano, que es el torneo que otorga los cupos al segundo mundial del año, también prepararme para eventos alusivos al Mundial de Fútbol 2026 [de FIFA]”, recalcó.