Con más de 40 años de edad, Ericka Sánchez (ES) sigue corriendo, pues para ella “el atletismo es el deporte rey: una actividad que se asemeja a la vida misma, donde te colocas metas, y trabajas por tus objetivos”. En conversación con Metro Libre (ML), la atleta afirma que para mantenerse en la ruta “debes ser constante, disciplinado y apasionado, además de encontrar motivación e inspiración”.

ML: ¿Cómo definiría su 2025? ES: “Maravilloso, físicamente me siento muy bien, gracias a Dios sin lesiones, he mejorado mis tiempos en varias distancias. Adicional, fui escogida como Embajadora de la marca Deportiva On en Panamá”.

ML: ¿Cómo se involucró en esta disciplina? ES: “Empecé a practicar atletismo desde los 13 años. Lo practicaba, pero solo competencias de escuelas y provinciales. Una vez empecé la vida laboral era complicado practicarlo y no fue hasta el 2013 que lo retomé, hasta la actualidad”.

ML: ¿Que significa para usted seguir participando en competencias? ES: “Significa mucho poder seguir compitiendo a mi edad, porque gracias a Dios, gozo de buena salud y condiciones físicas para entrenar y dar mi máximo en cada evento”.

ML: ¿Qué planes deportivos tiene? ES: “A corto y a mediano plazo, seguir preparándome para las competencias locales y, a largo plazo, participar en un maratón fuera de Panamá, en un escenario con clima fresco (debo ver las opciones)”.

ML: ¿Cómo te gustaría que te recordaran en tu faceta de atleta? ES: “Como una fuente de inspiración para los demás. Por eso me esmero en ser buena persona y hacer las cosas bien pues siempre hay alguien que se inspira en ti (me dejan mensajitos en Instagram y eso me hace sentir bien)”.

ML: ¿Quisiera ser entrenadora o dirigente deportivo? ES: “Mmm...Como entrenadora no lo creo, ser entrenador es una responsabilidad muy grande. Como dirigente: sí, eso me gusta y me llama más la atención”.

ML: ¿Qué se necesita para practicar ‘bien’ el atletismo? ES: “No mucho, un corredor amateur o recreativo como yo después que sea disciplinado, persistente y constante puede practicar sin problemas”.