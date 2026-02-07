Cuatro debutantes en concurso de volcadas de NBA y regreso de leyendas del tiro

La NBA anunció este sábado a los cuatro participantes del concurso de volcadas del Juego de las Estrellas, todos ellos debutantes, y el regreso de una competencia de tiro que incluirá a viejas glorias de la liga de básquet.

Tras tres triunfos seguidos de Mac McClung, el concurso de volcadas estrenará un nuevo campeón en el Intuit Dome, cancha de Los Angeles Clippers y sede de las festividades del All Star Game entre el 13 y el 15 de febrero.

Jaxson Hayes, de 25 años y suplente de Los Angeles Lakers, es la figura más reconocida del grupo.

El pívot, de 2,13 metros de altura, apenas promedia 6,4 puntos en 17 minutos de juego para el equipo de Luka Doncic y LeBron James y los mayores titulares de esta temporada los dejó esta semana al ser suspendido un partido por empujar a la mascota de los Washington Wizards.

El cartel incluye también a dos novatos, el alero Carter Bryant y el escolta Jase Richardson, hijo de Jason Richardson, campeón del concurso en 2002 y 2003.

Ambos de 20 años, Bryant tiene una media de 2,8 puntos para los San Antonio Spurs y Richardson de 5,1 para los Orlando Magic.

El otro participante es el alero Keshad Johnson, de 24 años, y también suplente con los Miami Heat (3,1 puntos de media).

Además del concurso, el programa del sábado 14 de febrero ofrece el regreso de la competencia por equipos Shooting Stars, con algunas modificaciones respecto a su última edición en 2015.

En lugar de emparejar a una figura destacada de la liga femenina (WNBA) con un jugador en activo y otro retirado, este evento de tiro cronometrado incluye ahora equipos de dos jugadores actuales y una antigua leyenda.

Uno de los cuatro tríos de este año se denominará Equipo Knicks, con las estrellas de Nueva York Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns y el antiguo tirador de la franquicia Allan Houston.

El Equipo All-Star reúne al alero Scottie Barnes (Raptors) y al pívot Chet Holmgren (Thunder) con Richard Hamilton, quien fue campeón de la NBA con los Pistons en 2004.

El Equipo Harper incluye a tres miembros de una misma familia: Ron Harper Sr., cinco veces campeón de la NBA, y sus hijos Ron Harper Jr. (Celtics) y Dylan Harper (Spurs).

La última escuadra estará formada por los jóvenes Jalen Johnson (Hawks) y Kon Knueppel (Hornets) y el retirado Corey Maggette, quien jugó 14 años en la NBA.