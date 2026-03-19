Cunningham, baja en los Pistons de la NBA por colapso en un pulmón

Cade Cunningham, quien ha impulsado a los Detroit Pistons al liderato de la Conferencia Este de la NBA, estará de baja al menos dos semanas por un colapso en el pulmón izquierdo, anunció su equipo este jueves.

El escolta estadounidense lidera a los Pistons con una media de 24,5 puntos y 9,9 asistencias por partido, además de 5,6 rebotes y 1,5 robos por encuentro.

Cunningham, de 24 años, abandonó el martes la cancha en el primer cuarto del juego en que su quinteto se impuso por 130-117 en la casa de los Washington Wizards.

En un principio se pensó que eran espasmos en la espalda, después de que se lanzara por un balón suelto y chocara con el base de los Wizards Tre Johnson.

"Tras más exámenes, al escolta de los Pistons Cade Cunningham se le ha diagnosticado un neumotórax en el pulmón izquierdo", indicó el equipo en un comunicado. "Será reevaluado en dos semanas".

Eso significa que Cunningham se perderá al menos ocho partidos mientras los Pistons se aferran al primer puesto del Este de cara a los próximos playoffs de la NBA.

Con un balance de 49-19, los Pistons aventajan a Boston (46-23) por 3,5 juegos en la punta del Este.

Cunningham se perderá los juegos contra Washington, Golden State, Los Angeles Lakers, Atlanta, Nueva Orleans, Minnesota, Oklahoma City y Toronto.

En el mejor caso retornaría el 2 de abril, en un choque en casa contra Minnesota.

Los Pistons no ganan una serie de playoffs desde 2008. Solo han llegado a esta instancia tres veces desde 2009. El año pasado cayeron ante los Knicks en la primera ronda.