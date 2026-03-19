$!El proceso de disolución del Suntracs avanza en tribunal

El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) acudió al Órgano Judicial para presentar pruebas en rechazo al proceso de disolución anunciado por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, el pasado 17 de julio de 2025 y se mantiene a la espera de que la Corte Suprema de Justicia fije la fecha de la primera audiencia.

El abogado y miembro del equipo legal del sindicato, Rolando Murgas Torraza, señaló que “la organización está ejerciendo su derecho a la defensa frente a una demanda que, a mi juicio, carece de fundamento tanto en los hechos como en el derecho”.

Murgas explicó que: “Presentamos la contestación a la acción interpuesta por la ministra de Trabajo, donde incluimos nuestras pruebas para el legítimo derecho a la defensa, y qué puntos aceptamos y cuáles rechazamos”.

El abogado sostuvo que, “contamos con elementos probatorios que evidencian que el sindicato ha continuado cumpliendo con sus fines como organización sindical, desestimamos los argumentos que sustentan la solicitud de disolución”.

Sobre la situación legal del sindicato, detalló que corresponde al tribunal fijar la fecha de audiencia, en la cual se determinarán los hechos sujetos a prueba. En ese sentido, enfatizó que la carga probatoria recae en el Mitradel, asimismo adelantó que el Suntracs igualmente presenta evidencias que van a atomizar cualquier posibilidad de un fallo condenatorio.

Por su parte, el secretario general del gremio, Yamir Córdoba, indicó que “en caso de una eventual decisión adversa, el sindicato agotará todas las instancias legales disponibles”.

“Podríamos apelar si no estamos conformes, presentar otros recursos ante la Corte Suprema de Justicia y llegar hasta la Sala Tercera de lo contencioso administrativo”, afirmó.

En el caso de que pudieran perder la personería jurídica, Córdoba indicó que: “Hemos estado estudiando lo que presentó la ministra y para nosotros lo que hay es un chorizo jurídico, porque se ha tratado de meter toda clase de pruebas alegando que el sindicato se ha alejado de los fines para lo que fue constituido; sin embargo, hemos luchado por los intereses de los trabajadores”.

Por su parte, una fuente del Mitradel subrayó que “por el momento no se van a pronunciar respecto al tema, porque ya está en manos de la CSJ”.