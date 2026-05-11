Dandy del Peligro se fue como un rayo en el Marco Justine

Dandy del Peligro, montado por Luis Arango, se apoderó de la versión 8 del Clásico Marco Justine Fernández, disputado ayer domingo en Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz.

El pupilo de Rubén Orillac aseguró la punta desde el inicio de la competencia y fue mero trámite para conquistar este clásico con parciales de 23.2, 46.2, 1.10.4 los 1,200 metros cerrando en 1.23.4 la distancia de 1,400 metros.

Este caballo alazán fue escoltado por favorito Smart Eros que hizo un intenso esfuerzo para darle caza en los tramos finales, pero sus esfuerzos fueron en vano. El tercer lugar fue para El Experto, que a duras penas superó a Shine The Light. Sol Catire Bello cerró el tablero.

El ejemplar Dandy del Peligro, actual campeón de la velocidad en la región del Caribe, logró su primera victoria del año y devolvió $8.20 por boleto de dos dólares.

Marco Justine hijo entregó la copa del clásico al entrenador y propietario de Dandy del Peligro, Rubén Orillac.