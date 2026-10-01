Desafío Ciclístico para apoyar al paciente con Cáncer

ml | El “Desafío Rosa ANCEC Santiago 2026”, en homenaje al Dr. Domenico Melillo, se realizará el próximo domingo 25 de octubre, partiendo desde el Edificio de Asociación Nacional Contra el Cáncer (ANCEC), Capítulo de Santiago (Veraguas), con hora de inicio 6:00 a.m., hasta la entrada de Boro, ubicada en el distrito de La Mesa.

El paseo para ciclistas de Ruta y MTB (montañeras) consta de dos distancias: 60 y 80 kilómetros. Se tendrá una tómbola de premio a los participantes. Inscripciones a través del sitio web runningtime507.com.

Todo lo recaudado será donado a ANCEC - Capítulo de Santiago, para apoyo de las actividades que realiza esta entidad, enfocadas fundamentalmente en la prevención, educación, diagnóstico oportuno y apoyo integral a pacientes con Cáncer.

Su misión principal es evitar que las personas del interior del país tengan que trasladarse obligatoriamente a la capital para recibir atención básica y preventiva.

Este evento deportivo y recreativo servirá como cierre de la Campaña de Prevención contra el Cáncer de Mama. Los organizadores principales del evento son Jethur Melamed, Stephanie Pascale y Fernando Castillo. Cuentas de Instagram para más detalles: @desafiorosac9 y @fercast06.