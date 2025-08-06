El alemán Thomas Müller aterriza en el Vancouver Whitecaps de la MLS

El Vancouver Whitecaps anunció este miércoles el fichaje del veterano mediapunta alemán Thomas Müller, uno de los jugadores de mayor perfil en aterrizar en los últimos años en la liga norteamericana (MLS).

Müller, de 35 años, cerró el mes pasado su exitosa trayectoria de un cuarto de siglo en el Bayern de Múnich, al que llegó con 11 años a sus categorías juveniles y debutó en primera división en 2008 tras pasar un año en el segundo equipo del gigante bávaro.

Con el Bayern ganó 13 títulos de la Bundesliga y dos de la Liga de Campeones de Europa.

Tras despedirse del club bávaro en el Mundial de Clubes, el atacante ya había hecho pública su intención de mudarse al fútbol norteamericano.

Müller se comprometió con el club canadiense hasta el final de este año con una opción para continuar como jugador franquicia en la temporada de 2026.

"Estoy deseando ir a Vancouver para ayudar a este equipo a ganar un campeonato. He oído cosas increíbles sobre la ciudad, pero ante todo vengo a ganar", dijo Müller en el comunicado emitido por el Whitecaps.

Campeón mundial con Alemania en Brasil 2014 y tercero en Sudáfrica 2010, Müller se decantó por alargar su carrera en un equipo modesto de la MLS, que nunca había reclutado a una figura de su calibre pero de cuyas fuerzas básicas surgió Alphonso Davies, una de las estrellas actuales del Bayern.

Este año Vancouver se ha erigido en una de las revelaciones de la MLS y un serio candidato a llegar a la primera final de su historia.

"Este es un fichaje simbólico y un momento transformador para nuestro club y nuestra ciudad", dijo Axel Schuster, director deportivo del Whitecaps. "Thomas es un jugador de clase mundial (...) No solo aporta un pedigrí ganador e inteligencia futbolística excepcional, sino también una ética de trabajo incansable que elevará al equipo completo".

Una de las tres franquicias canadienses de la MLS, Vancouver ocupa la segunda posición de la Conferencia Oeste con 10 jornadas por disputar antes del inicio de los playoffs, en octubre.

En la Copa de Campeones de la Concacaf llegó por primera vez hasta la final, que perdió ante Cruz Azul después de eliminar al Inter Miami de Lionel Messi en semifinales.

Müller y Messi pueden ahora reencontrarse en las canchas de la MLS una década después de la final del Mundial de 2014, ganada 1-0 por Alemania a Argentina en el estadio Maracaná tras alargue.

Otro protagonista de aquel duelo, el germano Bastian Schweinsteiger, colgó las botas en la MLS con el uniforme del Chicago Fire en 2019.

El talentoso Marco Reus, también veterano ícono del fútbol alemán, forma parte del Los Angeles Galaxy, con el que levantó el título de la MLS en 2025.

La contratación de Müller es una de las más destacadas del actual mercado de traspasos de la MLS, que ya registró la llegada del argentino Rodrigo De Paul al Inter Miami y aguarda la confirmación del fichaje del surcoreano Son Heung-min por Los Angeles FC.