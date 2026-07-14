El arquero suizo Yann Sommer ficha por el Brujas belga

El arquero suizo Yann Sommer, libre de contrato tras su salida del Inter de Milán a finales de junio, fichó a sus 37 años por tres temporadas por el Brujas, anunció este martes el club campeón de Bélgica.

El antiguo internacional helvético (94 partidos), que se retiró de 'La Nati' al terminar la Eurocopa 2024, pasó diez años en el Borussia Mönchengladbach antes de recalar en el Bayern Munich en enero de 2023 para reemplazar a Manuel Neuer, gravemente lesionado.

En las dos últimas temporadas, lució la elástica del Inter, con el que conquistó dos títulos de la Serie A y alcanzó la final de la Champions League en 2025 (perdida ante el PSG).

Con el Brujas también disputará la Liga de Campeones.