El asediado LIV Golf realizará cambios sorpresa, según su director ejecutivo

LIV Golf se está preparando para hacer cambios estructurales que "podrían sorprender a algunas personas", dijo este jueves el director ejecutivo del circuito financiado por capital de Arabia Saudita.

El directivo Scott O'Neil salió al paso de esta forma a los rumores de que la competición podría colapsar pronto sin el financiamiento saudí.

Varios medios informaron esta semana que el fondo soberano de Arabia Saudita dejará en breve de financiar la divisiva liga, que ha gastado miles de millones para atraer a los mejores golfistas y alejarlos de los tradicionales circuitos PGA y DP World.

La liga ha dicho que su temporada actual continuará "a toda máquina". El torneo de esta semana en Ciudad de México comenzó el jueves según lo previsto, aunque la transmisión sufrió un largo apagón debido a cortes de energía locales.

"Hablé de algunos cambios estructurales. Se acercan", dijo O'Neil en una entrevista emitida durante el evento en Ciudad de México.

"Puedes preguntarle prácticamente a las 50 personas con las que me reuní en Augusta", afirmó, en referencia a la sede del Masters del fin de semana pasado en Estados Unidos.

"Presenté el plan. Tenemos uno, y es... Podría sorprender a algunas personas", agregó.

- ¿Recaudar dinero? -

El circuito cuenta con ganadores de Majors como el estadounidense Bryson DeChambeau y el español Jon Rahm, y se centra en competiciones más rápidas, geográficamente diversas y orientadas a equipos.

Ha dividido profundamente al mundo del golf desde su lanzamiento en 2022.

Buscando aprovechar mercados más allá de Estados Unidos, ha atraído grandes multitudes a torneos en países como Australia y Sudáfrica, pero ha tenido dificultades para conseguir lucrativos acuerdos televisivos.

Se estima que el fondo saudí ha gastado unos 5.000 millones de dólares en LIV Golf.

En la presentación de su plan a cinco años esta semana, el circuito señaló que se centraría en "aumentar la eficiencia de las inversiones".

O'Neil dijo este jueves que LIV Golf "probablemente" tendría que recaudar dinero.

Señaló una estrategia previamente promocionada de vender participaciones en las 13 franquicias de equipos de LIV Golf y afirmó que había recibido "dos llamadas esta mañana" sobre el tema.

La liga planea replicar deportes como la Fórmula 1, con equipos de propiedad independiente.

Antes de los informes sobre una posible retirada saudí, este año se estaban explorando ventas de participaciones minoritarias o incluso de control en dos equipos a individuos adinerados o empresas.

En enero, Bloomberg informó que la liga estaba apuntando a valoraciones de hasta 300 millones de dólares por equipo. Actualmente no existe una valoración pública de cuánto valen.

O'Neil también arremetió contra la cobertura mediática de LIV Golf en los últimos días, en particular por una noticia del periódico británico "The Telegraph" en la que se afirmaba que se había convocado a los ejecutivos a una reunión de emergencia en Nueva York.

"Hay mucho de intentar rascar titulares, clics e historias sensacionalistas", dijo el directivo. "¿Habrá un cambio en la forma en que operamos? Por supuesto".