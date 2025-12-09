El asesor del equipo Red Bull Helmut Marko dejará sus funciones (medios)

El influyente asesor de la escudería Red Bull Helmut Marko, miembro del equipo austríaco desde su llegada a la parrilla de la Fórmula 1 en 2005, dejará sus funciones a finales de 2025, indicaron varios medios este martes.

El austríaco de 82 años, cercano al cuatro veces campeón del mundo neerlandés Max Verstappen y también responsable del programa de jóvenes pilotos de Red Bull, tenía contrato hasta 2026.

La decisión habría sido tomada el lunes en Abu Dabi tras una reunión entre los dirigentes de Red Bull, entre ellos Oliver Mintzlaff, uno de los directores generales de la firma austríaca encargado de deportes, según el sitio Motorsport.

Contactado, el equipo Red Bull no respondió a las solicitudes de la AFP.

Consultado el domingo después del Gran Premio de Abu Dabi, concluido con el título mundial del británico Lando Norris (McLaren) con solo dos puntos de ventaja sobre Verstappen, el austríaco había dejado dudas sobre su futuro.

"No está en cuestión, pero tendré una conversación y luego veré qué hago. Es un conjunto complejo de diferentes cosas", dijo.

El francés Laurent Mekies, director del equipo desde julio tras el despido del histórico jefe británico Christian Horner, también había insinuado que se estaban preparando cambios.

"Helmut ha sido increíble en el apoyo que nos ha brindado para ayudarnos a enderezar las cosas este año. Evidentemente, la dirección y él han tenido que tomar varias decisiones difíciles durante el año, y por supuesto siempre hay decisiones por tomar. Pero la Fórmula 1 no es un entorno estático: siempre estamos ajustando la organización, ya sea en el ámbito técnico o deportivo", explicó el dirigente.

"Es perfectamente normal que revisemos constantemente cómo mejorar nuestra forma de trabajar. No lo digo específicamente por Helmut, pero en general estamos en un entorno donde constantemente nos cuestionamos y buscamos los próximos pasos, por pequeños que sean, para trabajar juntos", añadió.