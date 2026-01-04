El belga Guillaume De Mévius gana primera etapa en autos del Dakar

El belga Guillaume De Mévius y su copiloto, el francés Mathieu Maumel, al volante de un Mini, se adjudicaron el domingo en Yandu la primera etapa de autos del Dakar 2026, aventajando el catarí Nasser Al Attiyah (Dacia) en 40 segundos.

Completó el podio el piloto privado checo Martin Prokop (Ford), a casi un minuto y medio al término de una especial de 305 kilómetros.

Ganador del prólogo y en cabeza en todos los puntos de control, el sueco Mattias Ekstrom (Ford) terminó finalmente en cuarta posición.

Vencedor del Dakar el año pasado, Yazeed Al Rajhi fue el gran perdedor del día.

El piloto saudita recibió una penalización de 16 minutos debido a un punto de paso omitido y a un exceso de velocidad, por lo que ahora queda a 28 minutos y 52 segundos del tiempo de De Mévius, nuevo líder de la general tras haber sido tercero en el prólogo.

En apuros el sábado (17º), el francés Sébastien Loeb no pudo pasar de la décima plaza el domingo, a más de tres minutos del vencedor, mientras que, con la excepción de Al Rajhi, todos los favoritos y equipos oficiales se mantienen en cinco minutos.

El lunes los participantes afrontarán una primera gran jornada de carrera, poniendo rumbo a Al Ula con más de 500 kilómetros, de los cuales 400 son cronometrados.