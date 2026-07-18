El camino de Argentina hacia la final del Mundial contra España

El camino que recorrió la selección de Argentina en el Mundial 2026 hasta la final contra España, que se disputará el 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey:FASE DE GRUPOS - GRUPO J- Martes 16 de junio, en Kansas City:ARGENTINA 3 (Lionel Messi 17', 60', 76')Argelia 0- Lunes 22 de junio, en Dallas:ARGENTINA 2 (Lionel Messi 38', 90+5')Austria 0- Sábado 27 de junio, en Dallas:Jordania 1 (Musa Al-Taamari 55')ARGENTINA 3 (Giovani Lo Celso 19', Lautaro Martínez 31' de penal, Lionel Messi 80')DIECISÉISAVOS DE FINAL- Viernes 3 de julio, en Miami:ARGENTINA 3 (Lionel Messi 29', Lisandro Martínez 92', Diney 111' en contra)Cabo Verde 2 (Deroy Duarte 59', Sidny Lopes Cabral 103')OCTAVOS DE FINAL- Martes 7 de julio, en Atlanta:ARGENTINA 3 (Cristian Romero 79', Lionel Messi 83', Enzo Fernández 90+3')Egipto 2 (Yasser Ibrahim 15', Mostafa Ziko 67')CUARTOS DE FINAL- Sábado 11 de julio, en Kansas City:ARGENTINA 3 (Alexis Mac Allister 10', Julián Álvarez 112', Lautaro Martínez 120+1')Suiza 1 (Dan Ndoye 67')SEMIFINALES- Miércoles 15 de julio, en Atlanta:Inglaterra 1 (Anthony Gordon 55')ARGENTINA 2 (Enzo Fernández 85', Lautaro Martínez 90+2')FINAL- Domingo 19 de julio, en Nueva York/Nueva Jersey:España vs Argentina