El campeón Ruud se estrena con victoria, Swiatek se retira en Madrid

El vigente campeón del Masters 1000 de Madrid, el noruego Casper Ruud, inició este sábado con una contundente victoria su defensa del título, mientras que la número cuatro del mundo, Iga Swiatek, abandonó por un problema médico.

Ruud necesitó apenas 1 hora y 5 minutos para pasar por encima del español Jaume Munar con un contundente 6-0 y 6-1.

Ruud, que defiende el título logrado en 2025, se medirá en tercera ronda con el español Alejandro Davidovich, que por la mañana se había impuesto a su compatriota Pablo Carreño por 6-3 y 6-3.

En tercera ronda está también el ruso Daniil Medvedev tras ganar al húngaro Fabian Marozsan por 6-2, 6-7 (3/7), 6-4.

El argentino Francisco Cerúndolo, número 20 del mundo, acompañará a Medvedev en la siguiente ronda tras ganar al alemán Yannick Hanfmann por 6-1 y 7-5 en una hora y cuarenta minutos.

"Me gustaría seguir mejorando, tratar de escalar en el ránking y jugar rondas más importantes en estos torneos", afirmó Cerúndolo, semifinalista en Madrid en 2025, tras el encuentro.

El argentino se enfrentará en la siguiente ronda al italiano Luciano Darderi, que apenas dio opción a su hermano Juan Manuel Cerúndolo.

Darderi, número 22 del mundo, se impuso al argentino en su estreno en la Caja Mágica por un inapelable 6-1 y 6-3.

Tampoco el argentino Mariano Navone podrá seguir en Madrid tras ser apeado este sábado por el alemán Alexander Zverev.

El germano, número tres del mundo, sólo cedió el segundo set y acabó imponiéndose 6-1, 3-6 y 6-3 en una hora y 42 minutos.

Zverev alcanzó en Madrid su victoria 22 en lo que va de año, igualando la marca de Carlos Alcaraz, ausente por lesión en Madrid.

El germano se enfrentará en tercera ronda al francés Térence Atmane, que se impuso en un épico partido a su compatriota Ugo Humbert por 7-6 (7/3), 7-6 (7/5).

Atmane se sobrepuso a unos terribles calambres que parecían hacerle perder el control de sus piernas.

- Las lágrimas de Swiatek -

También sufrió problemas físicos la polaca Iga Swiatek, obligada a retirarse de su partido de tercera ronda del WTA 1000 madrileño contra la estadounidense Ann Li.

Swiatek, ganadora en 2024 en Madrid, se marchó entre lágrimas de la tierra batida madrileña cuando marchaba 3-0 abajo en el tercer set.

La seis veces campeona de Grand Slam llegó a pedir la asistencia de un médico tras sufrir una rotura de servicio en el tercer set.

"Oí que hay algo pasando entre los jugadores, que puede haber un virus. Estoy seguro de que estaré bien en un par de días, pero no tenía nada de energía ni estabilidad y me sentía muy mal físicamente, y ayer incluso peor", explicó Swiatek tras el partido.

"Sabía que iba a ser difícil pero quería intentarlo", añadió Swiatek, cuya retirada supone la salida más prematura de sus cinco apariciones en Madrid.

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, mantuvo su paso firme en el torneo al ganar este sábado a la rumana Jacqueline Cristian 6-1 y 6-4 para meterse en octavos de final.

La rumana estuvo a punto de romper el saque de Sabalenka para ponerse 4-2, pero la bielorrusa reaccionó puso el 3-3 y después quebró el servicio de su rival en el noveno juego para ponerse 5-4 y cerrar con su saque.

"Todavía estoy buscando mi ritmo y espero ir mejorando con cada partido para encontrar mi ritmo y mi tenis sobre tierra Batida", afirmó Sabalenka.

La bielorrusa se medirá en octavos a la japonesa Naomi Osaka que venció por un contundente 6-1, 6-3 a la ucraniana Anhelina kalinina.

Antes, la canadiense Leylah Fernandez había ganado a la estadounidense Iva Jovic por 3-6, 6-3, 6-2 para avanzar a octavos de final, donde se medirá a Li.