El chófer de Joshua es puesto bajo custodia tras el accidente mortal en Nigeria

El hombre que conducía el automóvil implicado en un accidente de tráfico en el que el boxeador británico Anthony Joshua resultó herido y otros dos pasajeros perdieron la vida, fue puesto bajo custodia policial después de abandonar el hospital, indicó este jueves la policía a AFP.

El chófer, que sólo sufrió heridas leves, "se halla actualmente bajo custodia en el marco del accidente de Anthony Joshua", declaró Oluseyi Babaseyi, vocero de la policía del Estado de Ogun.

"La investigación está en curso", prosiguió, indicando el carácter "confidencial" de las investigaciones.

El lunes, el hombre estaba al volante del vehículo en el que se encontraban Joshua y dos personas de su entorno, Latif Ayodele y Sina Ghami, y que circulaba por una carretera transitada entre Lagos e Ibadan, cuando chocó contra un camión que se había detenido.

Según la policía nigeriana y las autoridades del Estado de Ogun, Ayodele y Ghami fallecieron en el momento del impacto.

Las primeras investigaciones apuntan a que el vehículo circulaba a una velocidad superior a la recomendable, y que un neumático pinchó antes del accidente.

Después de haber abandonado el hospital el miércoles, Anthony Joshua acudió junto a su madre al tanatorio en el que se hallaban los cuerpos de los miembros de su equipo antes de ser repatriados a Reino Unido.