El Dakar 2026 es "difícil pero equilibrado", defiende su director

La edición 2026 del Rally Dakar en Arabia Saudita, que comienza el sábado, tiene un recorrido "difícil pero equilibrado" para que los participantes vivan una experiencia "única", dijo este viernes a la AFP el director del evento, el francés David Castera, descartando por ahora un regreso a África.

Pregunta: ¿Cuáles son las novedades y ambiciones de esta 48ª edición del Dakar?

Respuesta: "Hemos querido que sea como siempre, difícil, pero también equilibrado porque tenemos 5.000 kilómetros de especiales (tramos cronometrados), repartidos casi igual en la primera semana como en la segunda. Hay un mismo nivel de dificultad en las dos semanas. Así que hemos buscado sobre todo el equilibrio para tratar de tener una carrera con las mayores dificultades posibles hasta la línea de meta. Yo, con todo mi equipo, tengo por misión intentar poner en pie una prueba para los que vienen a ganar, pero algo específico que tenemos es que hay también muchos pilotos amateurs, gente que viene a soñar y a vivir la experiencia, una aventura, un paréntesis en su vida. Mi objetivo es llegar a gestionar todo eso para que puedan vivir esa experiencia, la de algo único en un mundo lleno de ansiedad".

P: ¿Sigue teniendo su hueco el Dakar, especialmente en términos de audiencia?

R: "Nosotros hacemos todo lo posible para tener nuestro hueco. Trabajamos con mucha pasión, con mucha responsabilidad y también con mucho respeto por los lugares a los que vamos y los países que recorremos. El Dakar hace todo lo necesario para conservar ese lugar el mayor tiempo posible. También trabajamos mucho en la renovación del Dakar, con categorías como Misión Mil, que nos permite hoy explorar nuevas vías de energía, ya sea con hidrógeno, eléctrica o híbrida".

- África, no por ahora -

P: ¿Sigue siendo la seguridad una de las grandes preocupaciones?

R: "No, el Dakar aquí transcurre muy bien. No hay un gran problema con la seguridad actualmente. Pero hay que ser prudentes. Organizar un evento deportivo en Francia es tan peligroso, creo, como hacerlo en Arabia Saudita. Tenemos que ser prudentes cuando traemos aquí a 3.500 personas. Trabajamos estrechamente con los sauditas".

P: ¿Se contempla un regreso a África algún día?

R: "No se descarta nada. Haremos lo que sea posible, principalmente. Nuestro evento transcurre por zonas áridas que tienen que ser inmensas. Recorremos lugares a los que nadie va y no hay muchos lugares en el mundo donde se pueda hacer eso. Aquí tenemos un territorio que nos permite hacer recorridos extraordinarios y que son totalmente apropiados para nuestro deporte. Así que ya veremos la evolución, pero nos quedan tres años de contrato con Arabia Saudita. Si hoy no vamos a África no es porque no queramos ir. Es porque no podemos ir porque todo lo que ocurre allí. Mali es noticia actualmente (por una profunda crisis de seguridad). Mauritania y Senegal son países donde sueño con ir. Pero mientras la situación geopolítica no mejore, el Dakar, como cualquier otro evento mundial, no puede aventurarse en esos países".