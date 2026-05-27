El equipo infantil de béisbol visita el Palacio de las Garzas

La viceministra de la Presidencia, Virna Luque, recibió en el Palacio de las Garzas a los miembros de la selección infantil preinfantil de Veraguas, que representará a Panamá en la Serie Latinoamericana en Puerto Rico.

La novena, que recientemente se coronó campeona del Torneo Nacional de Béisbol Preinfantil 2026, obtuvo el derecho de asistir al certamen latinoamericano. El evento se desarrollará del 23 de junio al 3 de julio de este año y reunirá a los mejores equipos de la región en esta categoría.

“Que tengan buen viaje. ¡A dejar en alto el nombre de Panamá! A dar su mejor esfuerzo, pues eso es lo que importa; de allí también se va aprendiendo poco a poco. Y disfruten cuando jueguen, de eso se trata también. Les deseo buena suerte”, expresó la viceministra Luque al recibir a los peloteritos en el Salón Amarillo de la Presidencia.

Por su parte, José Miguel Bosque, presidente de la Franquicia de Pequeñas Ligas del Club Activo 20-30 de Santiago, destacó el esfuerzo de los niños, los padres de familia, el cuerpo técnico y la organización cívica. Indicó que ha sido un año de arduo trabajo con los peloteros, quienes se prepararon y ganaron diversos torneos para adjudicarse el derecho de representar al país internacionalmente.

“Los niños están muy animados. Imagínense la experiencia que estos niños, de entre 9 y 10 años, pueden vivir al viajar a otro país a representar a Panamá. Para ellos es algo muy emocionante. Las vivencias dentro del torneo fueron muy importantes, tanto para ellos como para el cuerpo técnico, los padres de familia y nosotros como socios de esta franquicia”, señaló Bosque.

Los campeones nacionales estuvieron acompañados por su cuerpo técnico y una delegación del Club Activo 20-30, quienes agradecieron a la viceministra Luque por el recibimiento y por el recorrido guiado a través de los principales salones del Palacio Presidencial