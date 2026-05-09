El equipo UAE pierde a Soler y Vine en caída colectiva durante el Giro de Italia

El equipo UAE pagó caro la gran caída colectiva ocurrida durante la segunda etapa del Giro de Italia este sábado con los abandonos de Jay Vine y Marc Soler, así como la pérdida de cualquier opción en la general para su líder Adam Yates.

"Jay Vine y Marc Soler van de camino al hospital. Es muy triste empezar el Giro así", declaró el mánager del equipo, Mauro Gianetti, al hacer balance de los daños tras esta caída producida a 23 km de la meta en Veliko Tarnavo, en Bulgaria.

En una curva a la derecha, decenas de corredores se fueron violentamente al suelo en una carretera resbaladiza por la lluvia.

Entre ellos, gran parte del equipo UAE, incluido Adam Yates, el líder, que cayó a la cuneta, detrás del guardarraíl.

El británico se levantó con la cara cubierta de barro y sangre antes de volver a subirse a la bicicleta y llegar a la meta con un retraso de más de trece minutos, poniendo fin a sus sueños de podio en esta 109ª edición del Giro.

Otro corredor, el noruego Adne Holter (Uno-X), tuvo que abandonar y muchos ciclistas aparecían en las imágenes de televisión en el suelo o cojeando con muecas de dolor, algunos con el maillot completamente desgarrado, como el neerlandés Wilco Kelderman, uno de los gregarios de Jonas Vingegaard en el Visma-Lease a Bike.

El francés Rémi Cavagna se sujetaba la muñeca derecha antes de reanudar la marcha para terminar en el mismo tiempo que Yates y Kelderman.

Como la caída movilizó todas las ambulancias, los organizadores neutralizaron la carrera durante cinco kilómetros antes de dar luz verde a un pelotón mermado para el tramo final de la etapa, ganada por el uruguayo Thomas Silva.