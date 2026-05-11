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El esfuerzo

El esfuerzo
cortesía COP | El esgrimista panameño Caleb Caldito Chan. n
El esfuerzo
ML | Caleb Caldito Chan.
Redacción Metro Libre
11 de mayo de 2026

“Es un honor, porque unas de mis metas era representar a mi país en unos juegos y Dios me dio la oportunidad quedándome con la medalla de oro”.

Así se expresa el esgrimista panameño Caleb Caldito Chan, quien se colgó la presea de oro en la prueba de Espada Individual de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, celebrados en Ciudad de Panamá y una subsede en Playa Venao (para el surf), en abril pasado. Según el joven de 16 años de edad, las claves para llegar a lo más alto del podio fueron “ser disciplinado, entrenar todos los días, seguir las indicaciones de mi profesor y orarle a Dios en todo momento”.

Para Caldito, quien superó 15-8 al chileno Andrés Grageda en la final de la prueba de Espada Individual para llevarse la presea dorada, “este año he mejorado y sé que cada caída tiene su enseñanza y su aprendizaje”. En su recorrido hacia el oro, derrotó al boliviano Daniel Gálvez por 5-4, luego se impuso al paraguayo Alejandro Acosta por 5-2, al argentino Genaro Ivars (5-4), al colombiano Nicolás Guevara (15-11), al venezolano Diego Del Moral (15-11).

Añade que “lo más difícil al momento de competir son los nervios y la presión, pero gracias a Dios pude mantener la calma. Ahora toca enfocarse en las competencias que vienen como los campeonatos sudamericanos, centroamericanos y las copas del mundo que se acercan”.

La delegación deportiva de Panamá logró un histórico total de 29 medallas (6 de oro, 6 de plata y 17 de bronce), ocupando el octavo lugar del medallero entre otras 15 representaciones de naciones de la región.

Siempre deportivo

ml | “Desde muy chico mi mamá me ha mantenido haciendo deporte, he practicado fútbol, béisbol, natación, hasta que llegue a esgrima a los ocho años y me he mantenido en esta disciplina”, dijo Caleb Caldito Chan.

Datos de vida

ml | Caleb Caldito Chan tiene 16 años de edad, mide 1.75 metros de altura y pesa 68kg. Nacido en la ciudad de Panamá, reside en brisas del golf, distrito de San Miguelito, estudia el 11vo grado, en el Smart Academy Panama.

Desde los ocho años de edad pertenece al Club de Esgrima Cyrano de Bergerac, con sede en Brisas del Golf.
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